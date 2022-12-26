科学分流  保障就医

12月23日，上海全市各社区卫生服务机构共接诊发热患者4.03万人，较前一日增长5.6%，占全市发热诊疗量比例已达50.2%；市级医院发热门诊诊疗量占比则从58%降至18.7%，就诊压力得到有效缓解。

随着国家疫情防控政策优化调整，上海市迅速部署，要求全市所有社区卫生服务中心、分中心、服务站与村卫生室因地制宜全覆盖设置发热诊疗区，尽可能增加诊间数量，延长服务时间。目前全市所有社区卫生服务中心、分中心实现发热诊疗一周7天全部开放。

在服务能力扩容过程中，基层社区的探索实践各有特色。宝山区罗泾镇社区卫生服务中心在原有的社区发热门诊基础上，开设第二发热门诊，保障群众就医需求。闵行区14家社区卫生服务中心开设社区发热夜间“微急诊”。不少社区加强发热诊疗医务人员调配工作，根据每日就诊量以及社区医务人员情况，动态调配各科室人员支援发热门诊，尽最大努力保障社区发热诊疗服务不断档。

此外，上海还加大对科学使用药品的宣传引导。多家社区卫生服务机构通过药品拆零等方式，提高治疗发热药品的使用率。同时，根据患者疾病特征等，指导患者使用同类药品或中成药等替代，在达到治疗效果的同时，解决药品需求矛盾。

12月19日，上海全市所有社区卫生服务中心、分中心、服务站、村卫生室2594个发热诊间全部启用，就近满足发热病患就医配药需求，有效缓解二三级医疗机构发热门诊压力，进一步夯实基层卫生健康服务网络。

《 人民日报 》（ 2022年12月26日 04 版）