新冠病毒逃避免疫系统关键机制揭示

科技日报讯 （实习记者张佳欣）据近日发表在《自然·通讯》杂志上的论文，美国得克萨斯农工大学健康科学中心和日本北海道大学的研究人员最近发现了一种关键机制，可以解释新冠病毒如何逃避免疫系统并在人体内复制。

“我们发现，新冠病毒携带了一种抑制基因，它可以抑制免疫系统中的一种人类基因，而这种基因对摧毁受感染的细胞至关重要。”该论文的主要作者小林浩一教授说。

免疫系统是一个由细胞和蛋白质组成的复杂网络，旨在抵御感染和疾病，特别是像新冠病毒这种导致人体出现许多问题的病毒。但事实上，免疫系统不是万无一失的，仍有许多人面临感染病毒的风险。科学家对新冠病毒如何逃避免疫系统的潜在机制一直知之甚少。

一般来说，人类免疫系统中的细胞能够通过摧毁受感染的细胞来控制病毒感染，从而使病毒无法复制。小林浩一的研究团队2012年发表于《自然评论免疫学》上的发现表明，执行该过程的一种主力基因被称为NLRC5，它调节主要组织相容性复合体（MHC）I类基因。而MHC-I类分子的表达对于针对病原体的免疫反应的启动和调节至关重要。

小林浩一说：“在感染病毒期间，NLRC5基因的数量和活性都会增加，为的是提高我们清除病毒的能力。”

新研究发现，新冠病毒之所以能够如此容易地复制，是因为该病毒携带了一种名为ORF6的抑制基因，该基因可以抑制NLRC5的功能，从而也抑制了MHC-I类分子途径。

此次发现揭示了新冠病毒如何在人体内复制的机制，有望促进开发防止病毒逃避免疫系统并在体内复制的新疗法。研究人员表示，希望这一新发现能让我们开发出一种可以阻断ORF6基因的新药，这样我们的免疫系统就能永久“击退”新冠病毒。