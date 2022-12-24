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应对新冠营养建议

2022年12月24日21:15

①感染新冠后，饮食上要注意什么？#发烧时要少吃高蛋白食物#，不利于降低体温；②如果新冠康复了，饮食上要有哪些调整？此时高蛋白的食物可以多摄入；③所谓“喝酒可以降低感染新冠的几率”，是真的吗？更多内容，戳视频了解↓↓

来源：人民日报法人微博

(责编：袁勃、牛镛)


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