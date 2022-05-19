518中国营养节：倡导食物多样化 科学摄入7大营养

5月18日，由新华网主办、汤臣倍健协办、中国营养学会科普工作委员会专业指导的“518中国营养节”正式启动。“518中国营养节”响应《“健康中国2030”规划纲要》号召，以“科学营养，营养中国”为主题，提出“倡导食物多样化，科学摄入7大营养”的科学营养观，帮助国民树立健康意识，改善健康水平，提升生命质量。

倡导食物多样化，科学摄入7大营养

合理的膳食结构是健康的基础，尤其是在疫情之下，如何均衡营养提升免疫力，受到越来越多国民的关注。

“518中国营养节”以“科学营养，营养中国”为主题，联合社会各界专业力量，通过科普直播和一系列互动活动等形式，借助视频、直播，向大众普及科学营养知识，鼓励大众合理搭配膳食，促进营养均衡，改善健康状况，提升国民对营养与健康问题的关注。

今年的“518中国营养节”包含一系列的营养科普直播、专家互动活动，为大众科普”食物多样化、科学摄入七大营养”的重要性，同时，对白领、老年人、孕妇、婴幼儿等重点人群给出了具体膳食建议。还有居民关注的“辟谣”“全国营养美食PK”等热点话题也在直播中呈现，整个节日营养干货满满。

多方力量共参与，搭建专属营养交流平台

首届“518中国营养节”顺利举办，得益于新华网、中国营养学会、汤臣倍健等单位的倡导和鼎力支持，还有来自众多媒体机构，医学营养学界、体育界等社会各界人士和企业的广泛支持。

中国疾病预防控制中心营养与健康所研究员、中国营养学会副理事长杨晓光认为成立这个节日意义深远：“我们希望卷动更多的社会力量，共同努力‘实施合理膳食行动’，推动全民营养健康水平的提升，实现健康中国的宏伟目标。”

中国疾病预防控制中心营养与健康所研究员、中国营养学会营养与慢病控制分会常务委员、国家卫健委健康科普专家何丽，北京协和医院临床营养科主任于康会先后现身518中国营养节上午和晚上的直播间，对“科学营养观”“如何个性化补充营养”等话题展开探讨。

汤臣倍健首席科学家、国科大杭州高等研究院首席教授、中科院特聘研究员林旭表示，倡导食物多样化，鼓励更多的人合理搭配促进营养均衡，这是践行“健康中国，营养先行”的重要举措。

由京东健康支持的《Z世代营养消费趋势报告（2022）》也在“518中国营养节”启动仪式上发布，营养专家对年轻人一边过度消耗健康，一边又焦虑式“赶潮养生”、“熬熬待补”等现状给出针对性营养建议。

作为“518中国营养节”倡导者之一，汤臣倍健充分发挥行业领导品牌优势，联合全国部分线下连锁药店组织、开展518营养节，在多个城市同步开展线下启动会，开设科普讲座，为大众普及科学营养知识。并在全国十二个城市发起了“全国地方菜营养大PK”主题活动，吸引数十万网友分享各具营养特色的地方菜，从各地特色美食中了解均衡搭配理念。

据悉，“518中国营养节”将每年在5月18日举行，以“科学营养，营养中国”为主题，践行大食物观，普及膳食营养健康知识，助力健康中国。