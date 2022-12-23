第三届中国医学影像Al大会召开

近日，第三届中国医学影像Al大会于线上召开。本次大会以“Al破冰，你我同行〞为主题，围绕医学人工智能产品临床应用实践及未来展开讨论，探讨人工智能产品在健康中国行动中的应用场景、存在的问题及挑战、人工智能产品真实世界数据验证等相关问题。会议期间还举办多场影像大设备最新技术研讨会、多部位智能影像交叉学科专题研讨会、多个热点议题闭门研讨会等，以全方位多形式的学术交流活动提供深度交流平台，营造开放合作、共享共赢的学术环境。

海军军医大学第二附属医院（上海长征医院）政委宋耀星表示，上海长征医院紧抓转型建设的发展契机，推动学科建设有序发展。放射诊断科作为上海长征医院推动学科建设的缩影，在肺癌诊断、COPD诊断以及骨关节诊断等方面形成了明显特色。近5年来获得了多项基金课题和省部级科技进步一等奖，同步搭建了政、产、研、学、用创新合作交流平台，积极推动医学影像人工智能的临床应用和研究以及放射数据库的建设，引领了行业的快速发展。

中国产学研合作促进会执行副会长王建华表示，当前我们正处于转型发展高质量发展的关键时期，医疗人工智能面临着新的机遇新的挑战，希望各界人士能够加入到医学影像人工智能产学研用创新平台中，探索产学研深度合作的新模式、新机制、新方法、新途径，为建设创新型国家和世界科技强国作出贡献。

中华医学会放射学分会主任委员、中国医学影像AI产学研用创新（平台）联盟理事长、上海长征医院放射诊断科主任刘士远就《医学影像AI拓局之思考》作主旨演讲。他谈到，当前中国医学影像AI发展现状健康向上，AI医学影像企业通过横向覆盖和纵向延伸，不断提升AI产品的临床和商业价值形成以疾病为中心、智能及标准化的临床工作流程，为患者带来协同益处，医学影像AI的临床应用情况调研显示医院及医生能过积极迎接和拥抱AI。但值得注意的是，人工智能产品需要从临床实际出发来助力优质医疗资源下沉。

”当前医学影像AI也面临一些痛点问题，例如核心算法人才短缺导致供需不平衡、大量数据标注的标准及行业标准问题亟待解决、资本·马太效应使创业公司融资举步维艰，同时医疗应用和医院选择方面也存在问题。“刘士远表示，未来我们将持续加强医工结合，推动早筛早诊，加强基层工作、科普宣传、国际交流等方面，推动医学影像AI的快速发展。

会上，由上海九州智慧医学影像研究院与中国医学影像AI产学研用创新联盟联合推出的“放射之家平台”正式启用，平台包含了“数据平台”、“学术平台”、“科普平台”、“医生平台”等内容。同时，会上还发布了“数智化放射专科高质量发展综合能力提升行动”和《中国医学影像人工智能发展报告（2021-2022）》。

会上，来自卫生健康领域专家、医院企业负责人等围绕“智慧医院及数智化影像科建设”、“多方视角看影像AI临床落地与前景”和“科技创新智慧设备服务健康中国”等方面话题展开讨论，共同探讨行业发展。