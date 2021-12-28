王大方：加强影像技师队伍建设 提高医学影像技术发展水平

12月24日，在第二十九届中华医学会影像技术学学术大会上，中华医学会副秘书长王大方表示，医学影像技术使医生的眼睛更明亮、诊断更准确、治疗更精准。在影像技术引导下的介入治疗，不仅提高了医生诊断治疗水平，也给患者带来了极大便利。

中华医学会副秘书长王大方在第二十九届中华医学会影像技术学学术大会上发言（受访者供图）

“经过多年的探索发展，特别是新冠肺炎疫情发生以来，我国影像技术领域发生了巨大变化。影像技术专业人员利用5G远程扫描技术、人工智能等信息化手段完成系列技术创新，为抗击新冠肺炎疫情做出了巨大贡献。”

王大方表示，本届学会倡导“固本强技、规范创新”，医疗以病人为中心，教学以学生为中心，管理以技师为中心，科研以临床问题为中心；全力推行“检查规范化、影像同质化、应用创新化、技师诊断化”，让每一幅影像蕴含技师的智慧与温度。他强调，本届学会积极参与人民健康主办的“健康新征程、关爱走基层”活动，共建“中华影像技术视频库”，开辟技师优秀论文发表“绿色”通道，全面提高青年技师的综合能力，加强影像技师队伍的建设。