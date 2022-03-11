谢晟：拥抱人工智能 构筑医疗行业新生态

中日友好医院放射诊断科主任谢晟

人民网北京3月11日电 （记者张文婷）由人民网·人民健康主办的2022年全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈近日在北京举行。在“人工智能助力健康管理”专场座谈上，中日友好医院放射诊断科主任谢晟就人工智能对我国医疗水平的推动和医疗行业的改变等话题，发表了观点。她说：“我相信，人工智能能够引领医学影像诊断的新未来。”

谢晟认为，以AI为代表的人工智能在处理复杂图像方面大有优势，为基层医疗决策提供许多信息和辅助支持。人工智能辅助诊断对疾病的早发现、早诊治也很有帮助。“如果仅依靠医生去判断，容易受到主观经验的影响，在这种情况下，依靠人工智能会比人为检查判断更精准。”

“我们处在大数据丰富的时代，人工智能的到来让我们见证了医疗科技的进步。”谢晟说，未来，人工智能将助力医学科研、临床诊断、仪器设备研发、健康管理、数据库标准化等各个领域，将为我国医疗水平提升带来不可估量的益处。

“拥抱人工智能，是把人工智能作为一个工具，帮我们减轻重复性强、低脑力付出的工作，从而把更多精力放在复杂疑难疾病的诊断上。医生和人工智能的结合是一种提高工作效率的方式，而且是一种未来发展的模式。”谢晟说。但她同时强调，人工智能在诊断应用方面存在局限性，在处理复杂的病例时，仍然需要结合专业医生的临床资料、实验室检查结果，通过多个学科团队的讨论，才能对病例做出一个更合理的判断或评估。

“对于医疗行业，我觉得人工智能不但会改变我们现有的工作模式，还会改变未来行业的生态。”谢晟认为，人工智能将从三个层面促进行业升级发展：第一，它会在一定程度上承担一些低脑力但强度大的工作，减轻医生压力；第二，如今人工智能的产品远不能覆盖所有疾病，这就意味着行业要去培养、教育年轻的医师团队，在研发科技诊疗新设备的道路上不断精进；第三，结合人工智能临床决策支持系统开发专家体系。她坚信，若实现这三点并将之推广全国，会极大助力我国分级诊疗目标的实现。