刘士远：科学打造影像学专业技术团队 全面培养复合型专业人才

12月24日，第二十九届中华医学会影像技术学学术大会在重庆开幕。中华医学会放射学分会主任委员刘士远通过线上视频的形式祝贺大会召开。

“精准影像，技术先行。全国有10余万的影像技师，是影像科最重要的一股力量。在影像科，影像技师的工作是前半程，只有影像技师高质量地完成了检查，影像科医生才能做后续的诊断工作。因此影像技师的工作直接决定着影像科工作质量的好坏，直接决定着影像科医生工作的好坏。此外，影像技师在一线直接接触患者，影像技师的一言一行、服务态度、技术水平带给患者最直接的体验，放射科要想在患者当中获得好评，前提是影像技师获得好评，因此影像技师是一线的担当。”刘士远表示。

中华医学会放射学分会主任委员刘士远致开幕词。受访者供图

“医学影像学科飞速发展，是目前发展最为迅猛的医学学科之一，专业人才社会需求大。”刘士远认为，影像学是医学的一个学科门类，影像学人才应该具备医生所具备的职业道德和奉献精神。同时需要影像技术团队不断加强相关人员技术培训，搭建科研体系，做到影像技师创新发展，树立现代意识科学，影像技术人才要加强自身素质建设，树立良好的医务人员形象。

刘士远表示，人才的培养是学科发展的关键，明确人才建设的目的是培养和造就医、教、研全面发展的复合型人才，确保影像学科的主动协调发展。把教学和科研工作有机地融入医疗工作中，防止影像医师知识老化,不断推动专业知识更新。