李真林：提升医学影像技师岗位胜任力 推动影像同质化和检查结果互认

12月24日，第二十九届中华医学会影像技术学学术大会开幕。中华医学会影像技术分会主任委员李真林致开幕词时表示，如今的医学不再仅以疾病治疗为目的，而是转向关注公众的“疾病预防、治疗和康养的生命全周期”，并提供健康服务。

中华医学会影像技术分会主任委员李真林致开幕词（受访者供图）

随着人工智能、5G、互联网在医学影像中的广泛运用，医学影像技术获得突飞猛进的发展。但随着设备增多，人才短缺、行业知晓度低、职业准入缺失、二级学科科学合理设置不足等问题也逐渐凸显，已成为影像技术人员广泛关注和亟待解决的难题。对此，李真林提出：“期盼全体影像技术专家积极参与影像检查规范指南的制定，参与影像同质化培训，通过走基层不断推动国家卫健委要求的影像检查结果互认。”

李真林介绍，由于医学影像技术学科起步晚、发展快，县域医疗机构虽有设备但缺少专业的人才，影像结果不互认导致了重复检查和医疗资源浪费。本届学会倡导“固本强劲、规范创新”，要求“医疗要以病人为中心”“教学以学生为中心”和“管理要以技师为中心”；此外，学会还联合影像技术全国专家定期开展线上、线下5G远程培训，以期实现检查规范化、影像同质化、应用创新化及技师诊断化；举办的影像同质化培训，在加强医患沟通教育的同时也提升了技师的岗位胜任力，举办的科研能力培训也有效助力了技师科研水平的提升。