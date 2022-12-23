优化医疗资源配置  做好重症救治工作

当前，老年人等重点群体的重症发生率如何？老年人感染后什么情况下需要就医？如何优化医疗资源配置，做好重症救治工作？国务院联防联控机制组织专家和有关负责人进行解答。

“老年人感染新冠病毒后，发生重症的比例高于年轻人。”北京医院呼吸与危重症医学科主任李燕明说，冬季比较寒冷，是呼吸道疾病高发季节，老年人是脆弱人群。加上疫情，总体来说，老年人特别是有基础疾病的老年人发生重症的风险更大。北京医院近期收治的患者绝大部分是老年人，有一定比例的重症患者，但通过救治后，情况良好。

北京朝阳医院副院长童朝晖介绍，近期，北京朝阳医院急诊每天接诊500人左右，最高为600多人，发热门诊每天接诊350至400人，在北京各大医院中规模较大，但还没有达到2009年流感最高的门诊量。患者大部分为老年人，特别是有基础疾病的高龄老人。

老年人感染后要加强健康监测。李燕明表示，居家老年人，一旦出现发热或者感染新冠病毒，陪护的家人和老人自己要加强体温、心率、脉搏、外周血氧饱和度等指标的监测。如果比较稳定，就没有关系；如果出现波动较大，特别是血氧饱和度快速下降的情况，要及时送医。

对于患有多种基础疾病的老人应特别关注。李燕明表示，慢阻肺病、哮喘、冠心病、糖尿病等基础疾病患者，一旦感染后病情容易加重，需要及时就诊。此外，对于高龄老人，如果基础疾病严重，平时控制得不好，又没有接种新冠病毒疫苗或者没有全程接种，观察时要更加细心。

“年轻人感染后发生重症的可能性很小。”童朝晖呼吁，“青壮年出现发烧等症状后，居家休息、多喝水、加强营养，可以很快康复，争取把医院的急诊和发热门诊资源留给老人和有基础疾病的脆弱人群。”

近期，为了加强全国医疗救治，特别是重症患者的医疗救治工作，国务院联防联控机制医疗救治组专门召开了视频会议进行工作部署。

三级医院充分发挥兜底保障作用。国家卫健委医政司司长焦雅辉介绍，随着全国重症患者的逐步增加，三级医院要发挥综合救治能力强的优势，在加强新冠肺炎重症患者救治的同时，抓好基础疾病合并重症患者的救治工作。对于低龄儿童和高龄合并基础疾病的高风险人群，要直接转诊到三级医院，不必再通过分级分类收治和逐级转诊。三级医院要做好发热门诊、急诊和病房之间的衔接，确保在发热门诊和急诊收治的重症患者能及时收治到病房或重症监护室。

三级医院在辖区内按照分区包片的原则收治高风险患者。焦雅辉说，划定区域内出现的可能变成重症的患者都要直接转诊到三级综合医院。当然，分区包片是相对的，三级综合医院不得以不在划定区域范围内而拒绝收治患者。国务院联防联控机制医疗救治组建立了一项制度，对三级医院收治重症患者的情况进行评估和考核，纳入2022年和2023年三级公立医院的绩效考核体系中，并且建立了日报告制度和定期通报制度。

更好发挥县医院在农村地区的救治作用。焦雅辉说，随着元旦和春节临近，人员流动将增加，农村疫情防控的压力增大。县医院是做好农村医疗救治工作最重要的一道关口。县医院要做好床位、设备设施、人员的准备，同时建立城市和县之间的支援和转诊机制，保证农村的重症患者能及时转上来。三级医院也要分区包片，与县医院建立一对一帮扶关系，在加强业务指导的同时，在特殊时期要派人员驻点指导。同时要利用各地的巡回医疗车，加大对农村地区巡诊力度。

加强对重点环节和重点场所的医疗救治工作。焦雅辉介绍，现在全国基层医疗卫生机构在对社区的老年人进行健康状况摸底调查，但是对于养老院和福利院等老年人集中的地方也不能忽略。各地卫健部门要与民政部门建立联系，指定二级以上的医疗机构对口支援这些机构，定期为老年人提供健康指导，一旦发生突发情况，可以及时就医和转诊。

焦雅辉说，各地要提前做好预案，120急救车辆要重点保障急危重患者的转运。各地要扩容120急救电话的座席和中继线，畅通120急救电话。对于一些非急救转运的需求，各地要有相应的安排，可以充分利用第三方或社会力量，动员这些车辆满足非急救转运需求。

《 人民日报 》（ 2022年12月23日 06 版）