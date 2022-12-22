叶玲：当中医药事业推动者 做群众健康守护者

党的二十大代表、福建中医药大学附属人民医院呼吸科副主任叶玲（中）为患者问诊。采访对象供图

“叶主任，走进人民大会堂啥心情？”“哪些瞬间让你印象深刻？”“我看你笔记上记了很多内容……”面对大家抛出的“连环问”，党的二十大代表、福建中医药大学附属人民医院呼吸科副主任叶玲一一耐心回答。这样的宣讲，叶玲最近没少做。

针对不同宣讲对象，结合党的二十大报告和具体工作实际，叶玲准备了丰富的宣讲内容，用通俗易懂的方式将党的二十大精神传递到基层党员和群众心中。

党的二十大报告指出，推进健康中国建设。人民健康是民族昌盛和国家强盛的重要标志。把保障人民健康放在优先发展的战略位置，完善人民健康促进政策。“报告为医疗卫生事业发展提供了方向和遵循。”叶玲说。

如何保障人民健康？叶玲认为，就是要把患者的事情当作自己的事情来处理。作为呼吸领域的专家，她始终将患者放在第一位。

2020年2月15日，主动请缨到一线抗击新冠肺炎疫情的叶玲，成为了福建省第九批驰援湖北医疗队队员。援鄂期间，为了更好地通过中医药帮助患者治疗，福建中医药大学附属人民医院组建起一个中医药防疫“智囊团”，通过远程问诊共同制定治疗方案，叶玲则是这个团队的主力前锋。在国家诊疗方案的基础上，福建省内专家结合叶玲采集的光谷方舱医院患者的舌脉象特征及武汉当地的气候、时令等特点，拟出两个协定处方用于患者治疗，取得显著疗效。

“回忆起抗疫的经历，我最难忘的时刻就是患者追着我，让我给他们开中药。”叶玲说。因在抗疫中的优秀表现，叶玲被授予“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”荣誉称号。

援鄂归来，叶玲顾不上休整，又马不停蹄地加入中国赴菲律宾抗疫医疗专家组。在菲律宾马尼拉，她深入病区一线，为重症患者提供诊疗建议，辅以中药治疗，取得了良好效果；多次通过座谈、视频会议等方式，为菲政府抗疫工作建言献策，受到菲方各界高度肯定和广泛赞誉。

在抗疫一线，叶玲是勇敢逆行的“战士”。在日常工作中，她是坚持人民至上、护佑生命的医者。从医25年，叶玲在平凡的岗位上兢兢业业，以实际行动诠释了一名优秀共产党员的责任担当。“无论是奋斗在抗疫前线，还是在诊室为病人看诊，都是我作为医者的初心所在，现在是，将来也是。”叶玲说。

作为一名基层医务工作者，叶玲在工作岗位上感受着福建卫生健康事业的改革和发展。“我省在‘病有所医’上不断取得新进展，确保‘健康战略’落到实处，为人民群众提供全方位、全周期的健康服务。”叶玲说。

近年来，福建加强公立医院综合改革，强化“三医联动”，推进区域医疗中心建设，推动医院检查检验结果互认共享，着力破解“看病难、看病贵”问题，让老百姓“买得到、用得上、能报销”；加强基层医疗能力建设，推动三级医院对口帮扶县医院、千名医师万人次下基层，推进移动医院巡诊项目，让“行走的医生、移动的医院”破解基层百姓看病就医的“烦心事”，基层医疗服务稳步提升；坚持中西医并重，大力传承发展中医药事业，先后出台《福建省促进中医药传承创新发展若干措施》《福建省中医药条例》等文件，保障和促进中医药事业发展，全省中医药服务体系建设和服务能力稳步提升。

党的二十大报告提到，促进中医药传承创新发展。这让叶玲更加坚定了在临床工作中走中西医结合的道路。 她表示，要学习中医经典古籍，学习历代中医大家的临床医案，守正才能创新。深入基层学习和挖掘散落在民间疗效显著的奇方以及中医技艺，使这些“国宝”代代相传。

“新时代新征程，我将进一步学习贯彻党的二十大精神，坚守初心，勇担使命，继续扎根临床一线，守正创新，当中医药事业的推动者，做群众健康的守护者。”叶玲说。

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