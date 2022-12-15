如何做好农村地区重点人群健康管理？基层卫生中心详解做法

人民网北京12月15日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就基层医疗服务保障有关情况举行新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，农村地区的医疗资源相对薄弱，疫情应对能力不足，同时农村留守老人和儿童等脆弱人群又较多，接下来元旦和春节的返乡潮即将到来。如何做好农村地区重点人群的管理？

对此，北京市怀柔区琉璃庙镇社区卫生服务中心主任陈静静表示，主要从两个方面做了准备。针对农村地区重点人群比较多的情况，目前主要是依托现有的家庭医生签约服务团队，经过这几年的建设和磨炼，家庭医生服务团队实现了区域内网格全覆盖的规模，在工作磨合中，跟镇乡管理网格也实现了对接，村公共卫生委员会成员、乡村医生、志愿者，都可以参与到健康管理工作中来。在家庭医生的指导下，可以给居民做一些健康咨询，另外他们也可以了解到居民的需求，及时反馈给社区卫生服务中心。另外，在工作方式方法上要因地制宜。

对于重点人群的健康管理，陈静静介绍，首先是属地统筹管理，建立属地主责的医疗救治小分队，里面有乡村医生，也有志愿者。第二，做好重点人群的健康状况调查，会实时更新信息。第三，强化服务能力，一方面跟辖区内医联体核心医院的医生建立一个业务对接，在核心医院医生的指导下，提升服务水平。另外，家庭医生也会接受市、区级培训，培训完以后也会对志愿者和乡村医生进行培训，提升整个健康管理团队的服务能力，做好健康管理工作。