第四届中国医师公益大会：聚力医者担当，推进健康中国

作为人民健康战略地位的守护者，医师的社会公益功能与担当正在快速凸显。弘扬医师人文精神，发展医师公益行动，北京康盟慈善基金会联合开展的中国医师公益大会，正是积极的宣导者和推动者。

11月5日，第四届中国医师公益大会在北京召开。本届大会的指导单位为中国农工民主党中央，主办单位为中国初级卫生保健基金会、北京康盟慈善基金会、北京生命绿洲公益服务中心。全国人大常委会副委员长、农工党中央主席陈竺，全国人大常委会委员、农工党中央专职副主席杨震，中国医师公益大会主席、中国工程院院士钟南山，中国初级卫生保健基金会理事长曹锡荣，中国工程院院士李兰娟，中国科学院院士樊嘉，北京康盟慈善基金会理事长柳莺等领导、爱心企业负责人、媒体记者、社会公益人士共同参与出席了本届大会。

本届大会以“医者担当 聚力共筑”为主题，旨在倡导敢为人先、精诚为民的担当精神，凝聚公益医师、爱心企业，传承公益精神，共筑健康公益长城。

中国医师公益大会自2018年在人民大会堂启动以来，努力加强自身建设，积极发挥公益力量、推动医患和谐社会关系的建立，对积极践行慈善公益医师的展示和医师精神的广泛传播等工作做出了重要贡献。

北京康盟慈善基金会始终围绕“健康中国战略”，深入把握新时代卫生健康事业发展新的历史方位和战略定位，特别是在建设健康中国的过程中，医疗公益如何更公平惠及全体人民具有深远意义。北京康盟慈善基金会发起主办的中国医师公益大会，是医师公益行动、医学公益文明传播的有效载体，是展示医师良好精神风貌、增强医师职业荣誉感、体现医师时代价值的重要窗口。

在第四届中国医师公益大会上，北京康盟慈善基金会理事长柳莺表示：北京康盟慈善基金会一直坚守和践行着“提高生命品质，推进健康中国”的使命。广大医师是医术精湛的拼搏者、医德高尚的践行者、医学文明的传播者、医疗公益的推动者。北京康盟慈善基金会始终坚定守护和弘扬医师无私奉献的职业精神，助力医师深度参与医疗公益项目，为传播医学文明、建立医患和谐社会关系而努力。“推进健康中国战略，发展医师公益事业，这是新时代的新征程。”

自2019年主办第一届中国医师公益大会以来，北京康盟慈善基金会始终倡导敢为人先、精诚为民的医师担当精神，联合社会力量推进医疗公益事业发展，为健康中国战略贡献公益力量。