梁贵友：为持续推动医学事业高质量发展培养人才

党的二十大代表、贵州医科大学党委书记梁贵友（中）向师生宣讲二十大精神。贵州医科大学供图

从北京回到贵州后，党的二十大代表、贵州医科大学党委书记梁贵友就马不停蹄地参加了多场二十大精神宣讲会，进医院、 下乡村、访兄弟院校……日程排得满满当当。

“教育是国之大计、党之大计，作为一名从事教育工作的党的二十大代表，我深感使命光荣、责任重大。”梁贵友表示，党的二十大报告指出，教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。报告高瞻远瞩、气势磅礴、继往开来，深刻阐明了教育事业全局性、基础性的战略地位，为做好教育工作提供了根本遵循。

贵州医科大学诞生于抗日战争时期，具有光荣的传统和严谨的校风。“贯彻落实好党的二十大精神，是贵州医科大学最重要的政治任务和长期战略任务。”梁贵友介绍，党的二十大召开以来，贵州医科大学连续通过党委会（扩大）会议对学习宣传贯彻党的二十大精神作出部署，运用党委理论学习中心组集中学习、专题宣讲、专题党课、三会一课等形式及新媒体等平台载体，扎实有效、生动可感地掀起了学习贯彻党的二十大精神的热潮。

近年来，贵州医科大学认真贯彻落实习近平总书记关于教育工作的重要论述，坚持党对学校工作的全面领导，着力以高质量党建引领医教研高质量发展。“学校与北京协和医学院联袂共建临床医学‘协和班’，推动教师、教材、教法‘三教’改革，‘协和班’连续4年蝉联贵州省高校录取平均分最高专业，获得国内医学教育同行和学者赞誉。大力实施‘科研兴校’战略，多措并举推动国家自然科学基金立项数持续突破，连续4年位列贵州省第二。学校集中优势、引培并举，加大高层次人才团队和高学历教师队伍建设力度，博士学位专任教师占比显著提高，实现‘长江学者’自主培养零的突破，两个学科进入ESI（基本科学指标数据库）全球前1%，健康医药现代产业学院获批教育部首批现代产业学院。”梁贵友说。

“党的二十大报告强调教育、科技、人才工作三位一体，三大战略共同服务于创新型国家建设。”梁贵友表示，贵州医科大学将落实立德树人根本任务，立足贵州、服务全国、面向世界，为持续推动医学事业高质量发展培养人才。学校将集中力量办好“协和班”，高水平建好公共卫生学院，全力培养“预防结合”“专全融合”的应用型公共卫生人才，加强科学研究、加快成果转化，抓好人才“引、育、用、留”四大工程，推动人才大汇聚，为建成特色鲜明、同类先进、国内一流的百年医科大学而努力奋斗。

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