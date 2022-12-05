居艳梅：以更好健康服务惠及更多群众

河北省故城县医院党总支书记、院长居艳梅（中）在医院妇产科宣讲二十大。河北省故城县医院供图

连日来，党的二十大代表，河北省故城县医院党总支书记、院长居艳梅积极向干部群众全面系统传达党的二十大精神，号召大家原原本本学习党的二十大报告，全面准确把握党的二十大精神。

“带着大家的嘱托去北京参会，现场聆听习近平总书记作党的二十大报告，我感到无比自豪。”10月24日，刚刚从北京返回故城县的居艳梅来不及休息回到医院，查看病人、询问近期工作情况后，随即来到会议室，向河北省故城县医院及县域医共体的15个成员单位近500人，分享参会的感受和体会。

进机关、进企业、进学校、进农村宣讲党的二十大精神；在医院坐诊、查房、手术，做好本职工作，为每一位患者提供健康服务……对居艳梅来说，返回工作岗位后的每一天都是忙碌而充实的。

“党的二十大代表这个身份既是一份荣耀，更是沉甸甸的责任。”一个多月来，居艳梅进行党的二十大精神宣讲20余场。“每读一遍党的二十大报告我都会有新的体会。从返程到现在，我一直在整理学习笔记，努力学深学透党的二十大精神，把自己的见闻心得、党的二十大传递的好消息都讲给大家。”居艳梅说。

“推进健康中国建设。人民健康是民族昌盛和国家强盛的重要标志。把保障人民健康放在优先发展的战略位置，完善人民健康促进政策。”党的二十大报告字字句句直抵民心，每每读到这些内容，居艳梅都倍感振奋。

2017年以来，河北省故城县医院与15家乡镇卫生院结成了县域紧密型医共体，通过县医院帮扶乡镇卫生院，乡镇卫生院帮扶村卫生室，提高基层卫生院治疗常见病、多发病的能力。5年来，逐步形成了“首诊在乡村、大病到县医院、康复恢复在基层卫生院”的就医格局，大大提升了群众看病就医获得感。

“党的二十大报告提出，促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，坚持预防为主，加强重大慢性病健康管理，提高基层防病治病和健康管理能力。这将促进基层医疗服务能力不断增强，让更多患者能在家门口享受优质医疗资源。”居艳梅说。

居艳梅表示，推进健康中国建设，县级医疗单位责任重大。下一步，河北省故城县医院将加强与北京知名医院的合作，提高县医院医疗服务水平。同时还将为基层卫生院提供更为精准精细的帮扶服务，发挥好医共体在“医、防、护、康、养”等方面的重要作用，以更好健康服务惠及更多群众。