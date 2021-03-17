全国政协委员高洁：以中医思维发展中医药事业

近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月12日下午，全国政协委员、陕西省渭南市人民政府副市长高洁在主题为“坚持中西医并重，振兴发展中医药”的专场论坛上表示，西医的管理和审批模式并不适用于中医，中医药事业发展需要中医思维支撑。

全国政协委员、陕西省渭南市人民政府副市长高洁。陈晨摄

高洁认为，中医药事业发展是落实“健康中国”战略的具体行动，是补齐健康短板的有效途径，也是提升国民生活品质的必然要求。但目前中医药的发展还面临着地域差异较大、经济效益偏低、中医行业西医化等问题，需要在宏观层面全国一盘棋地做好顶层设计，妥善制定发展方向，遵循中医药发展规律打造制度体制，做好人才培养，并大力推广中医药文化，以形成社会风尚。

“有很多中医药事业正面临着失传的风险，还需进一步扩大支持。”高洁在论坛现场介绍称，传承人缺乏、产业化缺乏等问题的解决事关中医药事业长远发展，尤其对于未评上非物质文化遗产的中医药项目而言，他们的发展面临着极大的困难。

高洁认为，要解决这一难题，主要着力点应该在中医药项目落地和产业化上，打通从研发、生产到上市的全链条。要尽快出台中医药非遗保护产品的新药批准政策，“相应的审批监察、质量管理程序都应该用中医思维进行，西医的管理和审批模式并不适用于中医”。高洁解释到，解决好流程问题，才能让中医药更好地规模化、效应化地为老百姓服务。

关于中西医协同发展，高洁表示中医应该在“治未病”环节充分发挥自身优势，做好中医文化宣传和中医知识科普，让老百姓能够在日常生活中通过饮食和生活习惯的调整管理好自身健康状况，做到“防”“治”结合。中医药学术交流平台、规范化培训机制、乡镇中医服务阵地和中医医院等硬件建设也应该跟上中医药发展的需求。

中医药发展也离不开自身创新，高洁指出，中医药科研创新亟需通过成果立项、职称评定、薪酬体系改革等方法充分发挥中医药人才的能动性，鼓励创新。同时，要建设中医国家实验室、建立中医知识产权体系等，为中医药创新创造更多的机会和平台。

“只有先真正挖掘好、传承好、保护好中国自己的中医文化，发展好自己的中医事业，我们的传统医学才能更好地才能走出国门，走向世界。”高洁总结到，中医药发展既要保护好传承人，也要打通产业链，为创新成果转化创造良好的条件，最后才能充分发挥中医药在健康中国建设中的重要作用。