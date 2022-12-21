直播预告：多学科诊疗促专科发展

为深入贯彻落实《关于推动公立医院高质量发展的意见》要求，充分发挥临床专科能力建设对推动公立医院高质量发展的重要作用，人民健康推出“加强临床专科建设 推动公立医院高质量发展”系列对话节目，邀请业内专家建言献策。

12月21日14:00至15:00，嘉兴市第二医院院长陈刚，嘉兴市第二医院皮肤科主任张建平，将以“多学科诊疗促专科发展”为主题进行交流和探讨，欢迎届时收看。

专家简介：

陈刚，嘉兴市第二医院院长、主任医师、硕士研究生导师，嘉兴市医学会骨科分会主任委员，嘉兴市骨科质控中心主任，嘉兴市数字化骨科研究所所长，嘉兴市骨科重点实验室主任，嘉兴市医学会运动医学分会前任主任委员，中国医师协会运动医师分会委员，浙江省医学会运动医疗分会副主任委员，浙江省医师协会骨科分会常委，浙江省医师协会微创外科分会常委。

张建平，教授，嘉兴市第二医院皮肤科主任，浙江省医学会皮肤性病专业委员会委员，浙江省中西医结合学会皮肤性病专业常务委员，嘉兴市中西医结合学会皮肤性病专业委员会主任委员，嘉兴市医学会皮肤性病专业委员会副主任委员，嘉兴市中西医结合学会皮肤美容专业委员会副主任委员。

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