3岁以下儿童如何避免感染新冠病毒？专家详解

人民网北京12月20日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制就重点人群医疗服务有关情况召开新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者提问，当前，我国3岁以下儿童还没有接种过新冠病毒疫苗，他们在感染新冠病毒后，症状是否会更严重？这些孩子应该如何做好健康防护？

“从临床上来看，目前暂时还没有发现3岁以下的孩子感染新冠病毒以后会比其他年龄的孩子病情更重的情况。”北京儿童医院急诊科主任王荃表示，3岁以下的孩子目前暂时没有针对他们的新冠病毒疫苗的接种建议，通常在临床，这个年龄段的孩子基本上都是家庭聚集性发病，因此，建议和3岁以下孩子共同居住者一定要积极去接种疫苗，相当于间接地保护了孩子。

王荃建议，家长和孩子一定要做好自我防护。我们不推荐3岁以下的孩子常规佩戴口罩，因此，孩子在无形中就少了一道防线，更要求对这些孩子加强保护。

王荃表示，家长们尽量不要带孩子到人员密集的公共场所，如果要外出活动，可以带孩子到空旷人少开放的空间；家里要定时通风，现在正值冬季，在通风的过程中，要避免孩子受凉；如果家里有感染的病人，一定要做好隔离，佩戴好口罩；要让孩子从小就养成很好的卫生生活习惯，包括勤洗手、不随地吐痰，保持安全社交距离。

“家长们如果外出回家，一定要先洗手、洗脸、脱去外套，然后把经常用的物品，包括手机、钥匙等清洁消毒以后再去抱孩子，再去跟孩子玩，尽量增加保护的措施。”王荃说。

王荃表示，在日常生活中要让孩子保持规律作息，保证充足睡眠。需要合理的膳食，均衡的营养，给孩子多吃水果蔬菜，多喝水，多陪孩子做一些适合低龄儿童的亲子运动，来增强免疫力，让孩子安全度过这样一段时间。