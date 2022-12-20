孩子发生热性惊厥怎么办？儿科专家解答

人民网北京12月20日电 （记者闫妍）今日，国务院联防联控机制就重点人群医疗服务有关情况召开新闻发布会，并回答记者提问，

会上，有记者提问，如果孩子发生热性惊厥，家长应该怎么办？如果提前吃退烧药，是否能预防热性惊厥的发生？

对此，北京儿童医院急诊科主任王荃表示，热性惊厥是儿科急诊常见的一种急症。由病毒所引起的呼吸道感染，是儿童发生热性惊厥最常见的诱因，主要累及年龄段在6个月到5岁之间的孩子。一般在发烧的第一个24小时的时候发生，尤其是在体温快速上升期时，最容易发生热性惊厥。一般情况下，发生热性惊厥的孩子通常表现为四肢僵硬或者抖动、牙关紧闭、双眼上斜或者上翻，可能伴有口唇的青紫，这时对外界的刺激可能没有任何的反应。

王荃建议，一旦孩子发生热性惊厥，家长可以做到以下几点：第一，把孩子平放在平坦的床上、桌面上，或者地板上，周围不要有尖锐的东西，主要是为了避免孩子在惊厥发作的时候发生跌落，出现二次损伤等。第二，可以解开孩子的衣领，让其呼吸道保持通畅。第三，可以让孩子头偏向一侧，如果可以的话，让孩子保持右侧卧位，这样以防孩子发生呕吐的时候误吸导致窒息的发生。

王荃提示，在整个过程中，家长要避免以下误区。首先，孩子在惊厥发作时，不要往嘴里塞任何东西，包括勺子把、筷子、大人的手指头等，这有可能会造成孩子的损伤或者大人自身的损伤。第二，在惊厥发作时，不要给孩子喂食任何东西，包括药物和水。第三，在惊厥发作时，不要试图去束缚孩子的肢体，不让其肢体抽动，这样可能造成孩子肢体的二次损伤。第四，到目前为止，没有证据表明掐人中可以缩短孩子惊厥发作的时间，反而可能由于家长用力太大造成孩子人中部位的软组织损伤等。所以，不建议家长给孩子掐人中的做法。

王荃还提示，当孩子发生惊厥时，要减少不必要的刺激。一般情况下，孩子热性惊厥持续3到5分钟后就可以自行停止。当孩子惊厥停止后，家长要尽快将其送到医院。但是，如果孩子既往有过惊厥持续状态，或者本次发作已经超过5分钟，那么孩子的抽搐自行停止的可能性就会相对比较小，建议家长尽快把孩子送到医院。

“对于绝大多数孩子来说，热性惊厥不会影响神经系统发育，不会遗留神经系统后遗症，所以家长不必过于担心。此外，目前没有证据表明提前服用退热药，对有热性惊厥史的孩子有预防作用。”王荃说。