孩子入幼儿园前应做好多项准备

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我家孩子还有不到一个月就要上幼儿园了，这是她第一次和爸爸妈妈分别。如何让孩子在进幼儿园后尽快适应？我们能提前帮孩子做哪些入园准备？

专家观点

延庆区沈家营幼儿园张静：孩子进入幼儿园后，要面对和家里的作息不一样、生活环境不一样、生活习惯不一样等现状。因此，在能力、认知等方面提前帮助孩子适应，提前帮助孩子做好入园的各方面准备非常重要。

首先，要培养孩子的独立能力，包括吃饭、穿衣、上厕所等方面。比如家长要锻炼孩子能够独立用勺子吃饭；要让孩子知道，在饭前、便后必须洗手；喝水时要停止活动并到固定座位，安静享受饮水；引导幼儿遇到想要如厕或是有困难的时候要开口向成人求助，学说：“请您帮帮我”；家长要在家里创设安静的午睡环境，让孩子养成午睡习惯，并且不依赖安抚物品就能入睡以及鼓励孩子自己穿衣等。

同时，还要帮助孩子做交往能力的准备。孩子将在幼儿园适应人生的第一个集体生活，是他们获得有效交往技巧的关键期。家长平时要多带孩子走出家门，引导他们多和同龄的小伙伴一起玩。教给孩子和老师、长辈见面的时候主动问好，在有需要的时候敢于求助成人。

在语言能力准备方面，初入园幼儿不能够完整表达自己的想法，会出现不适应的表现。因此，家长要支持幼儿大胆、完整、清晰地表达。孩子要会完整地说“我想上厕所”“我想喝水”“我没有吃饱我还想吃”等等。鼓励家长和孩子多玩问答游戏，培养孩子在大人讲话时有目光注视、听的习惯。

此外，还要进行安全能力准备，家长要多带孩子进行亲子远足活动，试一试孩子的耐力如何。摔倒时知道用手去撑地，会保护头和脸。外出的时候不离开成人的视线，呼喊他时会立即回来。家长也要帮孩子了解一些安全小常识，如：不玩门、不故意摔倒、不拿小东西塞进耳朵和鼻子里。

在认知能力准备方面，3-4岁幼儿的自我意识开始出现。他们开始关注自己，了解经常接触的人，能感知他们对自己的关爱。因此要让孩子知道自己的名字，他人叫孩子大名时能够回应。会玩积木、撕纸、简单涂色，喜欢儿歌，愿意唱唱跳跳。孩子要知道幼儿园有老师和很多小朋友，知道幼儿园的名字；知道自己的家庭住址，知道爸爸妈妈的名字等。在运动能力准备方面，幼儿园的学习是以游戏和运动居多，运动可以锻炼孩子的身体协调能力，培养孩子专注力和毅力等能力，因此建议家长多让孩子能用正确的方式玩滑梯，让孩子知道不在滑梯上做危险动作。喜欢并能自己走10厘米左右宽的马路牙子或平衡木。自己能够独自上下楼梯，会在奔跑中转弯。

家长还要注意，孩子上幼儿园前最重要的是调整作息，家长要根据幼儿园的作息，适当将孩子作息调整到与幼儿园的作息一致。

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