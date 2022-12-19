有高热惊厥史的孩子感染新冠后如何应对？专家为你支招

有高热惊厥史的儿童感染新冠病毒出现高热时，应该如何正确应对？人民好医生健康顾问专家、华中科技大学同济医学院附属同济医院儿科主任医师仇丽茹介绍，如果孩子有高热惊厥病史，需要及时使用退烧药，如果出现“烧得还没有那么高也抽搐”的情况，要及时就医。

有的家长担心“孩子发烧到40度会不会烧坏脑子”，仇丽茹表示，发烧是不会烧坏脑子的。发烧本身是一种症状，并不是一种疾病。很多病毒感染和细菌感染都会引起发烧，比如流脑、乙脑病毒感染、脑膜炎球菌等都会引起发烧和神经系统症状，是由于病原微生物对神经系统的损伤所致，而不是发烧“烧坏”了大脑。

仇丽茹介绍，从相关文献来看，2020-2022年，三年期间新冠病毒的毒株各有不同，2022年以来奥密克戎成为主要流行毒株，感染后合并抽搐的儿童显著多于2021年和2020年，因此如果孩子出现抖动和抽搐建议及时就诊。

仇丽茹提醒，6个月以上到5岁以下的儿童容易在高热的时候易发生高热惊厥，高热惊厥也分为单纯型高热惊厥和复杂型高热惊厥，复杂型高热惊厥“烧得没有那么高也抽搐”的情况，因此如果孩子高热时出现抖动、惊厥等情况，需要及时降温并且马上就医，请医生来甄别到底是高热惊厥还是由于其他原因所致神经系统病变。

如果孩子既往有高热惊厥病史，家长要及时给孩子使用退烧药。但是对于6个月以内的小宝宝还是要在医生指导下使用。（孝金波、崔文睿）