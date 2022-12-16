加强主动免疫 助力健康老龄化（健康直通车（第106 站））

近年来，四川省广安市广安区在推进全民健身运动中，传播推广健身龙舞项目，吸引大批老年人士参与其中。图为近日，舞龙爱好者在龙安乡石朝门老院子舞动健身龙。

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江苏省盐城市亭湖区聚焦老年人多元化养老服务需求，建设标准化社区居家养老服务中心。图为近日，五星街道万户新村居家养老服务中心的老人在跳健康操。

新华社发

近日，安徽省合肥市瑶海区积极推进老年群体的新冠疫苗接种工作。图为在瑶海区荷塘家园新冠疫苗接种点，医护人员为老年人接种。

解 琛摄

12月15日是世界强化免疫日。日前，人民健康在线上举办“强化中老年主动免疫，积极助力健康老龄化”圆桌座谈会。中老年人群免疫力较低、抵抗力较弱，是感染性疾病发病和重症的高危人群。怎样提高中老年人的主动免疫能力？如何帮助中老年人实现主动健康管理？会上，多位专家作出详细解答。

防治慢性病

积极签约家庭医生

北京协和医院老年医学科主任医师刘晓红介绍，以慢性病为主的健康问题是影响中老年人群生命质量的重要因素。有研究显示，中国现有超过1.8亿老年人患有慢性病，其中患有一种及以上慢性病的比例达75%。常见的慢性基础性疾病包括糖尿病、高血压、高脂血症、恶性肿瘤和慢性阻塞性肺病等。

“我国正在有序地开展针对慢性病的防治实践。”北京大学第一医院全科医学科主任迟春花介绍，2007年，“健康一二一”行动启动，很多民众逐步形成了“日行一万步、吃动两平衡、健康一辈子”的健康生活方式；2017年，我国启动以三减三健（即减盐、减油、减糖、健康体重、健康口腔、健康骨骼）为主体的第二阶段行动。截至目前，全国超过96%的县区已开展全民健康生活方式行动。

中老年人如何提高免疫力？

“无论是普通个体还是慢性病患者，都可以通过加强膳食营养、身体活动、戒烟限酒等进一步提高免疫力，实现主动健康管理。”迟春花介绍，中老年人可以从以下4个方面进行干预：营养均衡，多吃抗氧化的食物；保持心情愉悦，促进免疫细胞增殖，激发免疫系统的活力；戒烟限酒，养成良好的生活习惯，有助于机体保持正常的生理机能；适度运动，有利于改善中枢神经系统功能和促进脂质代谢。

“社区卫生服务中心是百姓身边的健康管家。” 迟春花说，我国在推行家庭医生签约服务制度，社区卫生服务中心的全科医生能够为群众提供如慢病管理、疫苗接种及相关专业咨询等服务，可以起到医防融合的作用，建议居民积极签约一位家庭医生，作为自己的健康“守门人”。

重视感染性疾病

主动接种三种疫苗

随着年龄的增长，中老年人的各组织器官生理代谢功能和免疫机能逐渐衰减，罹患感染性疾病的风险显著增加。迟春花介绍，感染性疾病是由病原微生物引起的疾病的统称，在老年人群中发病率较高、病死率较高，严重影响老年人生命质量并引发沉重的经济负担，已经成为全球重大公共卫生问题之一。

2019年，国家卫健委发布《老年失能预防核心信息》，建议老年人定期注射肺炎球菌疫苗和带状疱疹疫苗，流感流行季前在医生的指导下接种流感疫苗。2022年3月，中国疾控中心、中华预防医学会等单位发布《我国老年人健康防护倡议》，明确指出老年人要增强疫苗接种预防疾病意识，要主动接种流感疫苗、肺炎球菌疫苗和带状疱疹疫苗。

“在人类与疾病抗争的历史上，疫苗发挥着不可替代的作用。从一定程度上来说，疫苗的价值就是生命的价值。”迟春花表示，预防接种是保护易感人群的重要措施，中老年人应注意预防这3种感染性疾病，及时接种相关疫苗有利于降低感染性疾病及相关并发症的发生风险，有利于进一步提高对慢性病的管理，做好疾病的主动预防。

当前我国疫情防控面临新形势新任务，进一步优化防控策略，加强全人群特别是老年人群免疫接种，有助于进一步提升防控能力。刘晓红强调，每个人都应当成为自己健康的第一责任人，中老年人应该树立“早认识、早预防、早健康”的疾病预防观念，科学认识疾病，提升预防接种意识，通过将疾病预防管理的关口前移，强化自身免疫力，实现主动健康。

关注感染性皮肤病

守好第一道免疫屏障

“皮肤是人体第一道免疫屏障，当人体免疫力下降，最先遭受病毒破坏的就是我们的皮肤和黏膜。”北京大学人民医院皮肤科主任张建中介绍，中老年常见皮肤感染性疾病包含毛囊炎、疖子、丹毒、蜂窝织炎以及带状疱疹等，中老年人要正视感染性皮肤疾病的危害，应主动管理、积极应对。

“以中老年常见感染性疾病带状疱疹为例，90%以上的成年人体内潜伏着水痘—带状疱疹病毒，约1/3的个体在一生中会罹患带状疱疹。”刘晓红说，年龄是最重要的危险因素，50岁以后带状疱疹的发病率显著上升，中国50岁以上人群每年新发带状疱疹约156万人。相比于一般人群，糖尿病、慢性肾病、心血管疾病、慢性阻塞性肺病、类风湿关节炎的患者发生带状疱疹疾病的风险增加，而带状疱疹又会增加糖尿病、慢性呼吸系统疾病等慢性病的管理负担。

专家介绍，带状疱疹后神经痛是带状疱疹最常见的并发症，约10%—30%的带状疱疹患者会出现带状疱疹后神经痛，对生活质量的影响与心衰、糖尿病、心梗和抑郁等慢性病相当。

“免疫受损人群如血液肿瘤或骨髓移植患者，由于大量使用免疫抑制剂和激素，免疫力处在较低的状态，更容易引起带状疱疹高发或者反复发作。当这些人群自身基础性疾病处于相对稳定的阶段时，可以咨询医生接种疫苗。”张建中说，接种疫苗是特异性预防带状疱疹的一种措施，对于预防病毒感染后的重症化具有重要作用。建议有基础疾病、免疫性疾病等的中老年人在50岁前后接种带状疱疹疫苗，主动进行疾病预防，助力健康老龄化。