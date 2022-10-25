近六成中老年人疼痛叠加 近半数选择“忍”

一项针对50岁以上人群的最新调查数据显示，近六成中老年人正受到至少两种疼痛的困扰。而他们中的半数，都选择了能忍则忍。且年龄越大，忍痛比例越高。但他们不知道的是，如果选择3天内就医，60%治疗后基本不影响正常生活，而3天后甚至更长时间就医，则有难治愈的趋势。

今年“中国镇痛周”是10月17日至23日，在中国老年保健协会指导下，首个《中老年常见疼痛防治认知调研报告》近期（以下简称“调研”）公布。

四类疼痛

困扰中老年人

中国老年保健协会副会长兼秘书长俞华介绍，当前，我国疼痛患者远超3 亿人，且正以每年1000万至2000万的速度增长 。疼痛不单是病症或疾病，这背后是人们对待生活质量的选择。希望通过发布调研报告，引起人们的重视，提高社会对疼痛管理和预防的认知度、行动力，实现“正识疼痛，及早管理和预防”的目标。

此次调研结果显示，中老年人认为常见疼痛排名前四的有：骨骼肌肉疼痛（颈椎、腰背、椎间盘等）（占比80.4%）、糖尿病性神经病变带来的疼痛（占比53.1%）、头部/颌面部疼痛（占比48.4%）、带状疱疹相关性疼痛（占比40%）。

大多身背两种痛

半数人拖延就医

调查显示，56.6%的中老年人普遍患有至少2种常见疼痛；疼痛发生后，近半数(48.4%)的中老年人选择忍痛，且年龄越大，会有更多人选择忍痛。

中日友好医院疼痛科主任樊碧发介绍，长期疼痛得不到有效治疗，会非常影响生活质量和精神状态。此外，一些患者甚至因为不正确的疾病管理和预防认知，导致多种疾病进展加重。

据介绍，在管理和治疗疼痛方面，拖、辗转多个科室、很难完全治愈，成为目前具有疼痛困扰的中老年人群常态。其中，53.1%的中老年人拖延就医时间超3天；67.5%的中老年人需要辗转至少2个科室就医，拖得越久，确诊越难。

要知道，如果选择3天内就医，60%治疗后基本不影响正常生活，而3天后甚至更长时间就医，则有难治愈的趋势。调查显示，绝大多数（95.4%）中老年人就诊后疼痛问题无法完全治愈，45.5%的中老年人的日常生活仍受疼痛影响。

半数中老年人

没有疼痛预防意识

被动疼痛不如主动管理和预防，但在这方面，中老年人常见疼痛的预防意识不足半数。以预防心信度第一的带状疱疹为例，仅13.3%的中老年人认为可以通过接种疫苗来预防常见疼痛。疫苗犹豫现象仍待解决。

复兴医院月坛社区卫生服务中心杜雪平教授介绍，随着年龄增长，人体的器官功能逐步衰减，免疫力有所降低，加之多数老年人合并慢性病等基础疾病，罹患流感、肺炎、带状疱疹等感染性疾病的风险显著增加 ，罹患感染性疾病后也会加重基础性疾病，导致疾病治疗更加复杂，疾病引发的疼痛更加难治愈。因此，提前管理和预防疼痛非常重要，睡眠充足、规律运动、保持愉悦等可以预防相关疾病。

在中老年人常见疼痛疾病中，以带状疱疹所引发的神经痛为例，除了上述常规预防方式外，接种疫苗是特异性预防带状疱疹的有效措施。