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关于三年抗疫，权威专家最新论断

2022年12月10日08:56 来源：中国新闻网

近日，中国官方出台“新十条”优化疫情防控措施。能够进行当前的优化完善，底气在于中国近三年来的疫情防控取得重大战略成果。有关权威专家的最新论断汇总↓↓↓

(责编：王连香、杨迪)


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