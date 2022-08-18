戴眼镜会增加度数吗？同仁医院专家解答

人民网北京8月18日电 （记者乔业琼、实习生张诗悦）最近有些机构利用家长害怕“戴上眼镜就摘不下来了”的心理，推出一些训练疗法，阻止已经近视的孩子戴镜，宣称可以用所谓的训练刺激眼睛的调节，使眼睛短时间内达到清晰视力。这种方式是否有科学依据？对此，首都医科大学附属北京同仁医院屈光手术中心主任翟长斌近日在做客《消费洞察》栏目时进行了详细解答。

针对各种各样的近视训练疗法，翟长斌明确表示，很多方法是不科学的。他说，当假性近视要往真性近视变化时，也就是孩子刚刚要发生轻度近视、假性近视成分居多的时候，通过散瞳，是可以提高视力的，但这并不是通过训练实现的。

“如果孩子的眼睛已经发展为真性近视，基本上近视度数会逐渐增加。”翟长斌表示，大数据分析显示，绝大多数人是在小学后期开始发生近视，初中阶段迅速加重，高中阶段逐渐趋于稳定。这是大多数孩子近视发生的基本规律。所以，一旦孩子发生了真性近视，基本上不可能不进展，也不可能把眼镜摘掉。

“许多家长认为，戴眼镜会加深近视度数，这是不对的。无论是否戴眼镜，近视度数都会加深，戴上合适的、度数精准的眼镜，反而会延缓孩子的近视进程。”翟长斌强调，如果孩子已经近视，一定要去正规医院做医学验光。如果近视只是屈光不正造成的，那么，最常用的方法就是佩戴框架眼镜。

“考虑到孩子每年可能会因度数的增长而更换框架眼镜，框架眼镜方便、灵活，价格便宜，是成本最低的一种矫治方法。隐形眼镜相对来说价格贵一些，同时可能会引起其它问题。所以，对于儿童青少年来说，框架眼镜是最好的选择。”翟长斌说。