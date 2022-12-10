国家卫健委：12月9日新增新冠肺炎本土确诊病例3034例、无症状感染者10551例

12月9日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例3082例。其中境外输入病例48例（广东10例，福建6例，重庆6例，北京4例，辽宁4例，天津3例，上海3例，四川3例，内蒙古2例，山东2例，浙江1例，湖北1例，云南1例，陕西1例，甘肃1例），含4例由无症状感染者转为确诊病例（内蒙古1例，浙江1例，广东1例，云南1例）；本土病例3034例（广东1115例，北京924例，重庆240例，海南122例，河南104例，四川100例，福建80例，浙江71例，山东63例，云南39例，辽宁38例，内蒙古35例，黑龙江21例，陕西20例，贵州14例，上海13例，江苏12例，湖北11例，河北4例，山西4例，安徽2例，湖南1例，广西1例），含313例由无症状感染者转为确诊病例（重庆129例，广东122例，浙江17例，福建13例，北京9例，河南5例，山东4例，海南4例，四川3例，安徽2例，陕西2例，黑龙江1例，湖南1例，云南1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例4681例，其中境外输入病例72例，本土病例4609例（广东2013例，北京498例，四川351例，重庆220例，河南181例，山西171例，新疆158例，浙江132例，内蒙古116例，黑龙江114例，云南110例，山东91例，福建78例，辽宁77例，江苏55例，陕西48例，湖南44例，上海33例，贵州30例，安徽17例，河北16例，湖北14例，广西11例，青海10例，吉林8例，江西3例，海南3例，甘肃3例，天津2例，宁夏2例），解除医学观察的密切接触者318439人，重症病例较前一日增加16例。

境外输入现有确诊病例494例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例28093例，累计治愈出院病例27599例，无死亡病例。

截至12月9日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例41559例（其中重症病例159例），累计治愈出院病例313940例，累计死亡病例5235例，累计报告确诊病例360734例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者14876547人，尚在医学观察的密切接触者1230253人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者10729例，其中境外输入178例，本土10551例（重庆2248例，广东1819例，北京1308例，黑龙江769例，山西643例，陕西452例，山东396例，天津291例，上海259例，江苏237例，湖北235例，云南228例，吉林173例，青海170例，四川158例，河北132例，浙江127例，宁夏124例，辽宁115例，福建106例，海南103例，广西101例，贵州58例，内蒙古57例，安徽56例，甘肃56例，河南51例，江西27例，新疆21例，湖南17例，西藏14例）。

当日解除医学观察的无症状感染者35815例，其中境外输入193例，本土35622例（广东6704例，重庆5917例，甘肃2432例，北京2278例，青海1916例，山西1870例，吉林1599例，四川1535例，新疆1238例，河南1141例，湖北973例，广西881例，山东838例，天津783例，辽宁665例，江苏643例，内蒙古514例，宁夏461例，安徽448例，黑龙江414例，云南413例，湖南387例，河北368例，上海313例，陕西232例，贵州188例，江西151例，福建145例，浙江144例，西藏16例，海南11例，兵团4例）；当日转为确诊病例317例（境外输入4例）；尚在医学观察的无症状感染者296639例（境外输入1705例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例8914325例。其中，香港特别行政区471619例（出院102052例，死亡10914例），澳门特别行政区878例（出院791例，死亡6例），台湾地区8441828例（出院13742例，死亡14617例）。