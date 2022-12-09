专家：保障老年人安全是实现“保健康、防重症”目标的关键性因素

人民网北京12月9日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制就中西医结合医疗服务保障召开新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者提问，在针对老年人等重点人群的分级诊疗中，如何发挥医联体的作用，更好地照护他们的健康呢？

对此，北京中医医院院长刘清泉表示，我国老年人口多，合并基础疾病的老年人又占了相当的比例。老年人是新冠肺炎的高风险人群，如何保障老年人的安全，是实现“保健康、防重症”目标的关键性、决定性因素。

“新一轮医改以来，各地大力推进医联体建设，目前城市和县域基本都建立了医联体组织模式，为做好老年人的健康监测奠定了非常重要的基础。”刘清泉说。

刘清泉表示，做好老年人的健康监测，主要提出以下几方面的要求：

一是以城市和县域为单位，构建网格化布局。在每一个网格内，至少组建一个医联体。通过网格化布局医联体，保证所有老年人被网格化医联体全覆盖，纳入到管理范围中来。

二是对老年人进行分级健康监测。首先，基层要对老年人的健康状况进行摸底调查，根据评估量表，对老年人的基础健康状况进行分级。根据健康风险等级，主要分为三级，分别用红黄绿三个颜色来标识健康档案。红色和黄色是风险相对较高的老年人，要实行专人专案管理，由社区进行日常健康监测，并提供相应的指导和服务。

三是考虑到基层人力资源不足、能力有待进一步提升的情况，要求医联体内二级以上医院，特别是牵头医院，要发挥技术指导、人力帮扶以及远程指导的作用，派驻人员驻点指导、远程指导、巡回指导，通过多种方式，加强基层对老年人健康监测的支持和技术支撑，对基层发现的老年人健康风险作出快速处置和判断。

另外，要求牵头医院，特别是三级医院，要建立绿色通道、快速转诊的机制。对于老年人，一旦出现病情的变化，不要求逐级转诊，而是通过三级医院开通的绿色通道，直接到医疗水平高的医院，接受相应的诊疗服务。通过医联体，为我国老年人搭起一道健康屏障。