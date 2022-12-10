新华社北京12月9日电 题：优化流程方便患者就医 更好发挥中医药优势——国务院联防联控机制新闻发布会回应热点问题

新华社记者张泉、田晓航

近期，我国对新冠肺炎疫情防控措施作了进一步优化。十条优化措施出台后，我国如何更好提高医疗服务水平呵护人民健康？如何发挥好中医药的特色优势？国务院联防联控机制9日举行新闻发布会，就相关热点问题作出回应。

加强医疗资源储备 做好高风险人群健康服务

国家卫生健康委新闻发言人米锋说，十条优化措施出台后，相关部门又陆续作出工作部署，强调优化就医流程，发挥医联体作用，也对发热患者就诊、居家隔离治疗，以及老年人、孕产妇和儿童健康服务等提出了明确要求。

“老年人是新冠肺炎的高风险人群，如何保障老年人的安全，是我们实现‘保健康、防重症’目标的一个关键性、决定性因素。”国家卫生健康委医政司司长焦雅辉说，目前，城市和县域基本上都建立了医联体组织模式，这为我们做好老年人的健康监测奠定了非常重要的基础。

“对于老年人，一旦出现病情的变化，不要求逐级转诊，而是通过三级医院开通的绿色通道，直接到医疗水平高的医院，接受相应的诊疗服务。”焦雅辉说。

焦雅辉介绍，省会城市以及发挥区域医疗中心作用的中心城市的定点医院，除要准备好重症床位资源以外，还要提高综合诊疗能力；以地市为单位，把方舱医院升级改造成亚定点医院，使其具备一定的治疗功能，按其床位10%的比例来改造监护床位。

与此同时，我国将进一步做好发热门诊建设，二级以上医院都要开设发热门诊，应设尽设，应开尽开；凡是发现没有经过卫健部门同意擅自关闭和停诊发热门诊的，要立即予以纠正。

不以核酸检测结果作为接诊条件 优化流程便利患者就医

“不能以核酸检测的结果作为是否接诊的先决条件。”焦雅辉说，所有的医疗机构根据病情、根据患者的主诉来收治，患者也根据病情的需要来选择就诊医疗机构。

焦雅辉介绍，各地将调整和优化就医流程，尽最大努力降低医院内交叉感染风险，保证就诊患者及医务人员的安全。

“到二级以上医院就诊，对普通门诊的病人，我们要求在预约诊疗或预检分诊的时候，出示48小时核酸检测阴性证明，主要目的是要把核酸阳性和核酸阴性的患者区分开。”焦雅辉说，如果核酸阳性的话，安排在核酸阳性诊疗区开展治疗。

在急诊方面，如果患者有核酸阴性证明，则直接接受相应的医疗服务；如果没有，则进入到缓冲区，不影响、不延误医疗急救服务。

近期，有些地方的核酸采样点撤掉了，但有些场合还是要查验核酸，给群众带来不便，有的核酸点也排起了长队。

对此，焦雅辉说，近一段时间之内，还会有一部分人有核酸检测方面的需求，我们要求各地在优化调整疫情防控措施过程当中，不能随意撤除核酸采样点，还要保持现有核酸采样点的布局和规模不变，而且要保留一段时间，确保“愿检尽检”。

发挥中医药特色优势 中西医结合加强医疗服务保障

“面对疫情，中医药有其独特的理论和实践体系，是疫情防控‘中国方案’不可或缺、不可替代的重要组成部分。”国家中医药管理局医政司司长贾忠武说。

首都医科大学附属北京中医医院院长刘清泉表示，临床实践证明，中医药及中西医结合救治的效果是显著的，特别是能够显著改善新冠肺炎患者发热、咽喉疼痛、咳嗽、乏力等症状，在缩短核酸转阴时间等方面具有很好的优势。

新冠肺炎疫情发生以来，我国建立健全中西医协同处置疫情和救治工作机制，有效降低了转重率、病亡率和发病率，组织筛选了一批以“三药三方”为代表的有效方药，做到了“有机制、有体系、有队伍、有药物”，为中医药更好发挥特色优势提供了坚实的保障。

米锋表示，要坚持中西医结合、中西药并用，为群众做好医疗服务保障。

刘清泉表示，下一阶段，要重点提高中医医院的综合救治能力，尤其是急危重症的救治能力，加强中医医院发热门诊、感染性疾病科、急诊科、肺病科、重症医学科等重点科室建设，进一步提高中医药疫病防治临床疗效。

刘清泉介绍，我国还将加快推进国家中医疫病防治基地和紧急医学救援基地建设，做到“平战结合”，充分发挥中医药在应对新发突发传染病等重大公共卫生事件，以及面对重大自然灾害、需要紧急医学救援时的独特作用。