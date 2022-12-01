居家隔离人员如何做好自己及同住人员的防护？北京疾控回应

人民网北京11月30日电 （李博）11月30日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第429场新闻发布会上，市疾控中心副主任刘晓峰解答了有关“居家隔离人员增多，如何做好自己及同住人员的防护”的问题。他表示，居家隔离是在疫情防控工作中，减少风险外溢、阻断疫情传播的有效手段。当前疫情防控形势严峻复杂，居家隔离人员较多，为减少传播风险，守护家人健康，现就如何做好居家隔离人员及同住人员的防护做三点提示：

一是配合各项防控措施。居家隔离及其同住人员要服从社区（村）统一管理，严格居家，不出门、不探访，配合核酸检测、抗原自测、健康监测等各项防控措施。若抗原自测阳性或出现新冠肺炎相关症状，请立即向社区报告，减少疫情在家庭传播风险，并配合落实核酸检测、转运等管控措施，转运中服从安排，规范佩戴N95医用防护口罩，保持安全社交距离。

二是减少与同住人员接触。居家隔离人员尽量选择相对独立、通风较好的房间，每天开窗通风；房间使用空调系统通风时，应选择分体空调；室外可放置桌凳，作为非接触式传递物品交接处；房间内应当配备体温计、纸巾、口罩、一次性手套、消毒剂等个人防护用品和消毒产品；日常生活、用餐尽量在所在房间内，减少与同住人员接触，不共用毛巾、餐具等生活用品，必须接触时保持安全距离，双方均应戴好口罩，做好个人防护。

三是做好环境消毒。条件允许的情况下，居家隔离人员尽量使用单独卫生间，可每天消毒1次。如家庭成员共用卫生间，居家隔离人员每次使用后应当消毒1次，加强开窗通风。