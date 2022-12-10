新华社北京12月10日电 题：感染奥密克戎后，抗原多久能测出来？——国务院联防联控机制专家回应防疫热点

新华社记者

为进一步优化新冠病毒检测策略，做好防控工作，国务院联防联控机制综合组近日印发了《新冠病毒抗原检测应用方案》等文件。感染奥密克戎后，抗原多久能测出来？抗原“阳”了怎么办？围绕公众关注的热点问题，国务院联防联控机制有关专家作出专业解答。

1.问：感染奥密克戎后，抗原多久能测出来？

答：抗原检测的速度更快，操作更便捷。但一般要等到病毒复制到较高水平、感染者排毒量较高时，抗原才可以检测出来。

在初期，即使感染者出现一些轻微症状，由于病毒载量低，抗原检测未必显示阳性。根据奥密克戎的潜伏期估算，一般感染后2至3天可以检测出来。部分感染者尤其是无症状感染者，由于病毒载量持续较低等原因，可能要5天甚至更长时间后才能检测出来。

2.问：抗原检测显示阴性，是不是就意味着没感染？

答：如果病毒在体内还没有大量复制、排出，不能达到抗原检测的灵敏度，结果就会显示阴性。所以会有部分人已经被感染了，甚至出现一些轻微症状，但抗原检测仍显示阴性。不过，通常此时的病毒载量较低，传染性较弱。

抗原检测无需“一天两检”“一天三检”。如有必要，一天测一次即可。

3.问：为什么有人抗原阳性，核酸却是阴性？

答：两种检测方式的灵敏度不同，加上采样操作不一定标准，可能出现“假阳性”或“假阴性”的结果。通常来说，核酸检测的准确率更高。

如居家治疗人员症状明显好转或无明显症状，自测抗原阴性并且连续两次核酸检测阴性（Ct值≥35，两次检测间隔大于24小时），可结束居家治疗，恢复正常生活和外出。

4.问：抗原检测阳性怎么办？

答：抗原检测如果是阳性，没有症状或症状轻微时，居家隔离治疗，按照居家隔离治疗人员用药指引，选择适宜的药物进行治疗。症状加重时，及时前往医疗卫生机构发热门诊（诊室）就诊。

老年人如果抗原检测阳性，还应在医务人员指导下选择药物。症状加重时，及时前往三级医院就诊。

此外，抗原检测如果阳性，按照要求向基层医疗卫生机构报告结果。