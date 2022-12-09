直播预告：多措并举推进公立医院高质量发展

公立医院是我国医疗卫生服务的主体，是全面推进健康中国建设的重要力量。提高卫生健康供给质量和服务水平，必须把公立医院高质量发展放在更加突出的位置。而公立医院该如何管理增加公众安全感？应如何提质增效提升公众获得感？人民健康推出《对话领航者——公立医院高质量发展主题访谈》，将邀请三甲公立医院管理者做客直播间，共同探索公立医院高质量发展路径。

12月13日10：00至11：00，常州市第一人民医院党委书记华飞将做客直播间进行分享，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

华飞，主任医师，教授，博士生导师，常州市第一人民医院党委书记。中国卫生信息与健康医疗大数据学会糖尿病专业委员会常委、中华医学会糖尿病学分会胰岛素抵抗学组委员、江苏省医学会内分泌学分会副主任委员、江苏省医学会骨质疏松与骨矿盐疾病分会副主任委员、江苏省医师协会营养医师专委会副主任委员，常州市医学会骨质疏松与骨矿盐疾病分会主任委员。

如何收看直播：

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