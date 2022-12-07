国家卫健委：“新十条”不是完全放开不防 是综合考虑作出的主动优化

人民网北京12月7日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制就进一步优化落实疫情防控措施召开新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者提问，对比二十条，新的防控措施做了更进一步的优化，这种调整是主动的选择还是一种被动的“放开”？

对此，国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年表示，这次的优化并不是完全放开不防，是主动的优化而不是被动的，是针对当前我国主要流行的病毒变异株特点、疫情流行特征，通过对疫情形势动态的研判，对现行防控措施的成效评价，特别是对二十条实施以后，地方的有益经验和存在的问题进行梳理总结等因素，综合考虑所作出的。

梁万年强调，优化后的防控措施将更好地适应疫情防控的新形势和新冠病毒变异株的新特点，进一步提高疫情防控的科学性和精准性，使防控更具可操作性和针对性，更高效地利用防控资源，更好地统筹疫情防控和经济社会发展，更好地保障正常的生产生活和医疗卫生需求，最大限度地保护人民生命安全和身体健康，最大限度地减少疫情对经济社会发展的影响。

“坚持走小步、不停步，主动优化完善防控政策，是我国疫情防控的一条重要经验。”梁万年说，目前，变异株致病力和毒力明显减弱，全人群疫苗完全接种率已超过90%，人民群众的健康意识和健康素养明显提升，我国疫情防控面临着新形势、新任务。这次的优化，正是贯彻以人民为中心，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位的具体实践，是防控政策持续优化的举措，通过加强全人群特别是老年人群免疫接种，加强药物和医疗资源的准备等，进一步提升防控能力，为今后继续优化完善防控策略和措施、最终战胜疫情提供条件和保障。