新华社北京12月7日电 题：持续提高防控科学精准水平——国务院联防联控机制新闻发布会解读“新十条”看点

新华社记者董瑞丰、彭韵佳、李恒

国务院联防联控机制综合组7日公布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》，对风险区划定和管理、核酸检测、隔离方式等工作提出十个方面进一步的优化要求。当天，国务院联防联控机制举行新闻发布会，就“新十条”出台的背景、防控措施优化重点、药品和疫苗等热点问题作出权威解读。

防控为何能持续优化？近三年抗疫实践奠定基础

除养老院、福利院、医疗机构、托幼机构、中小学等特殊场所外，不再查验核酸检测阴性证明，不再查验健康码和行程码；对于跨地区流动人员也不再查验，不再开展落地检……我国的疫情防控政策再次作出优化调整。

国家卫生健康委副主任、国家疾控局局长王贺胜表示，近三年来，我国先后印发九版防控方案和诊疗方案，出台二十条优化措施和进一步的优化措施，以战略的稳定性、措施的灵活性有效应对了疫情形势的不确定性。

据介绍，近三年来，我国拥有了有效的诊疗技术和药物，医疗救治、病原检测、流行病学调查等能力持续提升，疫苗研发和接种取得积极进展，全人群疫苗完全接种率超过90%，群众的健康意识和健康素养明显提升。

“这些都为今天的防控工作奠定了坚实的基础，也为进一步优化完善防控措施创造了条件。”王贺胜说。

“新十条”有哪些调整？聚焦优化，强调精准

国家卫生健康委副主任李斌介绍，新制定的十条优化措施，对群众关心的核酸检测，阳性感染者、密切接触者管理，高风险区划定封控，老年人疫苗接种和群众就医用药保障，以及学校疫情防控和涉疫安全保障等防控工作作出进一步优化。

“可以大致分成两类，一类是聚焦优化，另一类是强调精准。”李斌表示，新措施基于病毒特点和疫情形势，结合近期各地疫情应对实践经验，对第九版防控方案、二十条部分措施进一步优化。同时，针对当前防控中面临的突出问题，特别是群众反映强烈的、对第九版和二十条执行不到位不准确等问题予以纠正。

“我们将继续边防控、边研究，边总结、边调整，走小步、不停步，不断优化完善防控措施。”李斌说。

国家卫生健康委新闻发言人米锋表示，这十条措施是为了持续提高防控的科学精准水平，执行中要坚决纠正简单化、“一刀切”，不搞“层层加码”。各地要按照要求，精准落实。

“新十条”是主动优化

当前，随着奥密克戎变异株致病性的减弱，疫苗接种的普及，防控经验的积累，我国疫情防控面临新形势、新任务。

国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年表示，此次调整防控措施是主动优化，并不意味着面对疫情完全“放开”、不防了。

梁万年说，我国一直在密切关注病毒和疾病的变化，边防控、边调整、边加强能力建设，一直在研究防控策略调整的条件，持续因时因势动态优化防控策略和防控措施，寻找最佳的防控方案。

“做好准备、提升应对能力是需要时间的，不可能一蹴而就。” 梁万年说，优化后的防控措施将更好地适应疫情防控的新形势和新冠病毒变异株的新特点，使防控更具可操作性和针对性，更高效地利用防控资源，更好地统筹疫情防控和经济社会发展。

药品储备和保障情况如何？保证可及性

“新十条”明确，各地药店要正常运营，不得随意关停。不得限制群众线上线下购买退热、止咳、抗病毒、治感冒等非处方药物。

国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红介绍，部分新冠病毒感染者出现发热、咽痛、咳嗽等症状，可以使用退热药、止咳化痰药物等进行对症治疗。对普通型或者有进展为重症风险因素的患者，可以尽早进行抗病毒治疗，但抗病毒药物一定要在医生指导下服用。此外，中药在病毒性感染治疗过程中有独特的优势。

郭燕红表示，基层医疗机构、药品零售网点等会按照工作部署做好相应准备，保证药物可及性，公众没有必要去抢购和囤积。

发热门诊是鉴别发热患者是否感染新冠病毒的一个重要场所。郭燕红说，按照发热门诊的设置要求，二级以上医院要做到应设尽设、应开尽开，全天候开放；医疗机构和地方卫生健康行政部门要公开发热门诊的地址、电话，让公众能第一时间获取发热门诊开诊情况。

老年人接种疫苗是否安全？获益大于风险

“新十条”明确，要加快推进老年人新冠病毒疫苗接种。

“中国的新冠病毒疫苗非常安全，接种以后获益远大于风险。”国家卫生健康委科技发展中心主任、国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班工作组组长郑忠伟介绍，通过对34亿剂次、超过13亿人接种新冠病毒疫苗的不良反应监测发现，我国新冠病毒疫苗的不良反应发生率与其他一些疫苗相当，老年人的不良反应发生率略低于年轻人。

“糖尿病、高血压等慢性病不是新冠病毒疫苗接种的绝对禁忌，只要这些慢性病控制得好，可以接种新冠病毒疫苗。”郑忠伟说。

冬季防控压力是否巨大？已做大量准备工作

冬季是呼吸道疾病的高发季节，增加了新冠肺炎疫情防控压力。

“我们已经做了大量准备工作，有些措施也在进一步加强。”李斌介绍，有关部门正在持续加强疫苗、药物的研发，疫苗接种和药物的储备，医疗救治资源的准备，病毒变异、疾病严重性、医疗资源使用情况的监测等，同时不断凝聚社会共识。

李斌表示，新冠大流行尚未结束，疫情风险仍然存在。当前需要密切关注新冠病毒的变异情况，各地报告感染后重症、死亡情况，以及医疗资源占用的情况，严防出现医疗资源挤兑等。

梁万年表示，对病毒和疾病认识的进一步加深、疾病危害性的下降、有效疫苗和药物的供给，以及应急处置能力和救治能力的提升等，是恢复疫情前生活状态的关键要素，当前要继续做好相关准备工作。