多地疫情防控措施最新汇总（持续更新中）

人民网北京12月7日电 近日，全国多地宣布优化调整疫情防控相关措施，主要集中在取消公共交通、商超等查验核酸检测阴性证明，部分城市明确在购买药品或者医院的普通门诊时可凭绿码通行等，以方便群众的出行和生活。

北京：进入各类公共场所，可不查验核酸检测阴性证明

自2022年12月6日起，北京市核酸检测查验实行以下措施：

一、进入商超、商务楼宇及各类公共场所，可不查验核酸检测阴性证明，扫码进入即可。

二、进入社区（村），不查验核酸检测阴性证明，常住居民可不扫码。

三、进入网吧、酒吧、棋牌室、KTV、剧本杀、桑拿洗浴等密闭场所以及餐饮（堂食）、室内健身等场所，须扫码并查验48小时核酸检测阴性证明。

四、进入养老机构、儿童福利机构、幼儿园和中小学及医疗机构住院部等场所，须扫码并查验48小时核酸检测阴性证明。

天津：乘坐天津轨道交通，取消72小时核酸证明查验

12月2日起乘坐天津轨道交通，取消72小时核酸证明查验。需要配合查验健康码、扫场所码、测量体温进站乘车，全程佩戴口罩，加强自我防护和健康管理。

山西大同：购买退热等四类药品，不再实行实名登记

1、不再开展区域性核酸检测，各县区继续提供便民检测服务。

2、通过互联网平台或者药店购买退热、止咳、抗病毒、抗生素等四类药品的人员，不再实行实名登记。

辽宁沈阳：乘坐市内公共交通工具，不再查验核酸检测阴性证明

出入小区科学佩戴口罩、扫“场所码”、健康码绿码，不再查验核酸检测阴性证明。

进入药店或在互联网平台购买退热、止咳、抗病毒、抗生素等“四类药品”，不再查验核酸检测阴性证明，不再需要实名登记信息。

乘坐公交、地铁、出租车（网约车）等市内公共交通工具，科学佩戴口罩、扫“场所码”、健康码绿码，不再查验核酸检测阴性证明。

进入其他公共场所，科学佩戴口罩、扫“场所码”、测温、健康码绿码，不再查验核酸检测阴性证明。

辽宁大连：购买“一退两抗”类药品，不查验核酸检测阴性证明

1、除养老院、福利院、医疗机构外，市民进入其他公共场所、乘坐地铁和公交车等公共交通工具，不查验核酸检测情况。

2、市民通过药店或互联网平台购买“一退两抗”类药品，不查验核酸检测阴性证明，不实名登记信息。

辽宁丹东：购买退热等“四类药品”，不再需实名登记信息

1、恢复公交车运营、餐饮堂食，洗浴场所开放。进入公共场所，严格执行限流、测温、扫“场所码”和查验“健康码”，科学佩戴口罩。除医疗机构、养老福利机构、监所等重点场所外，不再查验核酸检测阴性证明。

2、市民通过互联网平台、药店购买退热、止咳、抗感染、治疗咽干咽痛等“四类药品”，不再需实名登记信息，不再查验核酸检测阴性证明。

黑龙江哈尔滨：购买退热等五类药品，无需进行实名登记

12月5日起，市民在药店或通过互联网平台购买“退热、止咳、抗病毒、抗生素、感冒”药品时，不再需要实名登记信息。

上海：对7天内无核酸检测记录的不再赋黄码

一、除养老机构、儿童福利机构、医疗机构、学校（含托幼机构）以及密闭娱乐场所（包括KTV、棋牌室、密室剧本杀、网吧）、餐饮服务（含酒吧）场所等有特殊防疫要求的场所外，其余公共场所不再查验核酸检测阴性证明。

二、保留全市常态化核酸检测采样点，继续提供免费检测服务，对7天内无核酸检测记录的不再赋黄码。

江苏南京：乘坐市内公共交通工具，不再查验健康码

12月5日起，乘坐轨道交通、地面公交、轮渡等市内公共交通工具，不再查验核酸检测阴性证明和健康码。

江苏无锡：全市室外公共场所，不再查验核酸检测阴性证明

一、乘坐轨道交通、地面公交等市内公共交通工具，不再查验核酸检测阴性证明。

二、全市公园、景区等室外公共场所，不再查验核酸检测阴性证明。

三、市民购买“五类”药品（退热、止咳、抗病毒、抗生素、感冒），不再查验核酸检测阴性证明，不再登记有关信息。

浙江杭州、宁波、温州等地陆续发布通告：不再开展常态化核酸检测，实行“愿检尽检”

1、不再开展常态化核酸检测，实行“愿检尽检”，各地继续提供便民检测服务。

2、除养老院、福利院、中小学、幼儿园等特殊场所外，乘坐地铁、公交车等公共交通工具，进入公共场所，不再查验核酸检测阴性证明、不再扫“场所码”。

3、通过药店购买“四类”药品的人员，不再要求核酸检测和赋码促检。

江西：除特殊场所外，不再查验核酸检测证明和健康码

1、除规定的重点岗位人群外，不再开展常态化核酸检测，其他人员实行“愿检尽检”。各地要合理布局核酸检测点，继续提供便民检测服务。

2、除医疗机构、养老院、福利院、中小学、幼儿园等特殊场所外，乘坐市内公共交通工具、出入小区、进入公园景区、商场超市、宾馆酒店等各类公共场所，不再查验核酸检测证明、不再查验健康码、不再扫“场所码”。

山东：购买“四类药品”不需要实名登记信息

一、居民通过互联网平台或者药店购买退热、止咳、抗病毒、抗生素等“四类药品”，不再查验核酸检测阴性证明，不再需要实名登记信息。

二、取消交通场站、港口码头、高速卡口等场所强制性核酸检测“落地检”要求，继续提供“愿检尽检”服务。

三、居民进入公园、景区、服务区等公共场所，乘坐地铁、公交、出租车等公共交通工具，不再查验健康码和核酸检测阴性证明。

河南郑州：乘坐市内公共交通工具，不再查验核酸检测阴性证明

1、出入小区扫场所码、健康码绿码，不再查验核酸检测阴性证明。

2、乘坐公交、地铁、出租车（网约车）等市内公共交通工具，科学佩戴口罩，扫场所码、健康码绿码，不再查验核酸检测阴性证明。

3、进入其他公共场所，科学佩戴口罩、扫场所码、健康码绿码、测温，不再查验核酸检测阴性证明。

4、通过“三站一场”（郑州火车站、高铁站、汽车站和飞机场）离郑人员，仍须查验48小时内核酸检测阴性证明。继续保留核酸采样小屋，满足出行人员需要。

广东广州：核酸检测频次不与健康码颜色关联

核酸检测频次不与健康码颜色关联，除就医、出行、重点场所（机构）等，其他单位及场所凭健康码绿码即可通行。

市、区各级各类医疗机构普通门、急诊就诊人员凭健康码绿码通行；新入院住院患者及其陪护人员凭24小时核酸检测阴性证明办理入院；发热门诊患者须核酸检测。

乘坐飞机、高铁、列车、跨省长途客运汽车、跨省客运船舶等交通工具，须凭48小时内核酸检测阴性证明；对跨省来（返）穗人员开展“落地检”。

养老机构、福利机构、母婴照护机构等人员密集、脆弱人群多等容易发生聚集性疫情的场所，目前仍实行封闭管理，凭24小时内核酸检测阴性证明进入；快递外卖、口岸交通等风险岗位、重点人员，和发生本土疫情的高风险区域，按照第九版规定频次开展核酸筛查。

广东深圳：各类公共场所不再查验核酸检测阴性证明

一、全市社区小区、办公场所、餐饮商超及各类公共场所不再查验核酸检测阴性证明，凭健康码绿码、扫场所码进入。

二、网吧、夜总会、棋牌室、KTV、酒吧、桑拿洗浴场所等六类人群聚集密闭公共场所仍需凭48小时核酸检测阴性证明、扫场所码进入。

三、风险职业人员和重点机构场所人员核酸检测查验按《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》执行。

海南四地对省外来（返）人员不再实施分类管控

12月5日起，海口、三亚、儋州、澄迈对省外来（返）人员不再实施分类管控。

重庆：乘坐交通工具只需进行渝康码查验

重庆市卫健委12月2日介绍，市民乘坐交通工具只需进行渝康码查验，但进入公共场所需要72小时核酸阴性证明。回家、回小区、进社区（除了高风险区以外），不需要核酸阴性证明。

四川成都：购买“四类药”无需实名登记

市民通过互联网平台、药店购买“感冒及四类药品（退烧、止咳、抗病毒、抗生素类药品）”不再需要进行实名登记、抗原初筛和查验核酸阴性证明。

进入零售药店佩戴口罩、测体温、扫场所码、亮健康码即可购药。

贵州：进入公园、小区等公共场所，不再查验核酸检测阴性证明

一、取消机场、火车站、高铁站、长途客运站、公路防疫服务点等场所强制性核酸检测，继续提供“落地检”愿检尽检服务。

二、乘坐地铁、公交、出租车等市内公共交通工具，进入公园、小区等公共场所，不再查验核酸检测阴性证明。

三、长期居家老人、居家办公和学习人员、婴幼儿等无社会面活动的人员，如无外出需求，可不参加社区核酸筛查。

四、购买退热、抗病毒、抗生素、止咳感冒等药物，无需进行实名登记和提供核酸检测阴性证明。

云南昆明：景点景区、公园无须查验核酸阴性证明

自2022年12月5日起，对已完成新冠病毒疫苗加强免疫或全程接种的市民，无须持有核酸检测阴性证明，经扫场所码、查验健康码和接种记录、测量体温无异常，并全程规范佩戴口罩，即可正常进入全市旅游景点景区、公园。

新疆乌鲁木齐：进入各类场所，不再查验核酸报告

除特定人群外，不再开展常规核酸检测。

除高风险区市民朋友和物资保供等闭环作业高风险区岗位从业人员，仍需按要求参加核酸检测外，不再开展常规核酸检测。

进出居民小区，进入各类场所、乘坐公共交通工具时，不再查验核酸报告。（乔业琼、实习生谭瑭）

来源：综合各地政府、地铁、公交等微信公众号、中国新闻网等