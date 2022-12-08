为何老年人长期居家也要接种新冠疫苗？国家疾控局详解

人民网北京12月8日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制就进一步优化落实疫情防控措施召开新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者提问，80岁以上老年人很多都行动不便，患有多种慢性病，一般极少去人员密集的场所，为什么还需要接种新冠疫苗？另外，对于高龄老人特别是失能或半失能老人，接种疫苗时会提供哪些服务和便利？

对此，国家疾控局卫生免疫司司长夏刚表示，当前疫情形势仍然严峻复杂，疫苗接种在预防重症、死亡等方面仍具有良好的效果，老年人等脆弱人群感染新冠病毒以后极易发展成为重症、危重症甚至出现死亡，接种新冠疫苗获益最大。我国老年人中有相当一部分失能、半失能人员，长期居住在家，很少外出，但是在亲属陪伴或者亲属走访过程中，仍有可能感染，导致发病甚至重症、死亡，所以还是有必要接种疫苗。

夏刚表示，考虑到这些老年人行动不便，为了使他们能够更加方便的接种疫苗，延续了之前的一些好做法，包括使用流动接种车、开设老年人接种专场和开通老年人接种绿色通道等措施。同时，也提出各地可以选派诊疗和接种经验丰富的医务人员组建接种小分队，携带接种后观察期间所需要的常用设备和药品，为失能和半失能老人提供上门接种服务，让这些老年人足不出户即可以完成疫苗接种。