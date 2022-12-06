新华社北京12月6日电 题：心血管病、糖尿病患者如何做好健康防护——权威专家回应防疫热点

新华社记者

冬季气温低，又有疫情风险，心血管病、糖尿病患者该如何做好健康防护？国务院联防联控机制组织北京安贞医院常务副院长、北京市心肺血管疾病研究所常务副所长周玉杰和北京医院国家老年医学中心内分泌科主任郭立新作出专业解答。

1．问：心血管病患者如何做好防护？

周玉杰：冬季气温低，又有疫情风险，有心脏病、高血压等心脑血管疾病的人群要注意防护，坚持正常服药，但不必焦虑。

从目前临床情况看，除了发烧对部分心脏病患者救治有一定影响，其他心血管病患者感染奥密克戎后的治疗手段没有太大变化。

防病胜于治病。劳累、激动、饱餐、寒冷、恐惧等因素，都可能增加心脑血管疾病的发病率。日常保持良好心态，合理膳食，戒烟限酒，适量运动，可以更平稳地保持健康。

2.问：有人担心，新冠治疗药物与一些降压药相互影响。有无必要停用降压药？

周玉杰：从目前国内外的临床经验看，常用降压药跟新冠治疗药物的作用点没有太大关系。对于高血压患者，如无特殊情况，需长期服用降压药，不应随意停药。

一些老患者如果出现血压升高等情况，可以服用常备的一些快速降压药，往往血压就能回到较安全的范围。

3.问：糖尿病患者如何做好防护？

郭立新：血糖控制不太好的糖尿病患者，免疫力偏低，但如果把血糖以及各项代谢指标控制良好，抵抗力就会明显增强，感染风险也会明显下降。

控制好血糖，让血糖总体水平平稳，并且减少血糖波动，这就要求健康饮食、适度增加营养，适当运动，包括有氧运动（快走、慢跑等）、力量锻炼，坚持药物治疗。疫情期间切忌停药，尤其是对于那些过去血糖控制不好的患者，应进行更加密集的血糖监测，实时调整治疗方案，争取将血糖控制在一个合理水平，同时也关注血脂、血压等指标，使各项指标尽可能接近良好状态。

4.问：一些糖尿病患者担心感染奥密克戎，有焦虑情绪，有何建议？

郭立新：有学者做了相关研究发现，糖尿病患者的焦虑情绪会影响血糖控制、增加血糖波动。对于糖尿病患者来说，应注意避免焦虑尤其是长时间的焦虑。

一旦出现焦虑等负性情绪，人体内的糖皮质激素、甲状腺激素、儿茶酚胺激素等激素都会增加分泌，这些是拮抗胰岛素作用的激素，激素水平的紊乱容易加剧体内血糖异常。同时，焦虑还可能导致睡眠结构和节律的紊乱，这也容易加重血糖紊乱。因此对于糖尿病患者来说，特别要注意保持平和心态，避免焦虑等负性情绪，控制好血糖，而良好的血糖控制可以降低感染的风险。