研究表明低钠盐预防心血管疾病中外适用

一项最新研究结果证实低钠盐可以预防心血管疾病，不论国家和人群。由哈尔滨医科大学公共卫生学院特聘教授田懋一团队完成的这项最新成果8月10日在线发表于《英国医学杂志》的子刊、英国心血管学会官方杂志《心脏》上。

此前，在我国北方五省开展的“低钠盐与脑卒中关系研究”，首次证明了低钠盐可以降低心血管疾病的风险，其研究结果发表于世界顶尖医学杂志《新英格兰医学杂志》，并引起全球广泛关注。同时今年年初发表在《循环》的卫生经济评估结果进一步证明低钠盐是可以推广的人群干预措施。但也有学者认为这些研究仅在我国展开，其结果是否适用于其他国家和人群并不明确。

因此，田懋一教授联合澳大利亚乔治全球健康研究院布鲁斯·尼尔教授团队，开展了关于低钠盐临床效果的荟萃分析。此研究汇总了截至2021年8月在世界各地进行的21项有关低钠盐的随机对照试验，共包含研究对象近3万人。结果表明，无论研究对象的地域、年龄、性别、入组研究前的血压水平和钠、钾摄入水平如何，采用低钠盐代替普通食盐均能起到降压效果。同时低钠盐中氯化钠的比例越低，血压下降幅度越大。

上述研究论文的第一作者、澳大利亚新南威尔士大学博士生尹学珺解释说：由于低钠盐对心脑血管起到的保护作用是通过低钠盐降低血压而实现的，在既往所有随机对照试验中都观察到了低钠盐的降压效果，这为低钠盐可以在我国以外的人群可能起到的普适性效果提供坚实证据。

本文通讯作者田懋一教授强调，从现有与低钠盐相关研究可以看到，低钠盐中所添加的氯化钾并不会带来额外风险；虽然从理论上担忧过多钾的摄入可能诱发血钾水平升高，但目前尚没有确凿证据说明存在这一潜在风险。

专家评价指出，该研究结果进一步支持了在临床实践和公共卫生政策中，应采用低钠盐作为减少膳食钠摄入量、增加膳食钾摄入量，进而降低血压和预防心脑血管事件的人群干预措施。