直播预告：做好患者教育，推动风湿病学事业高质量发展

风湿免疫病是一大类疾病的总称，常常会引起肌肉、关节、皮肤损伤，还会引起如肾、肺、心脏、神经系统等一些重要脏器的损害。大部分风湿免疫病患者对自己所患疾病的了解非常有限，知识很匮乏。

12月1日15：00至16：00，国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心主任曾小峰，国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心副主任赵岩，国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心办公室主任李梦涛，国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心办公室副主任田新平将做客“人民好医生”客户端，为公众普及风湿免疫疾病健康科普教育知识，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

曾小峰，北京协和医院风湿免疫科主任医师、国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心主任、中国医师协会常务理事及风湿免疫科医师分会会长。

擅长：疑难风湿免疫性疾病包括系统性红斑狼疮、类风湿关节炎、血管炎、肌炎、皮肌炎、硬皮病、干燥综合征等的诊断与治疗。

赵岩，北京协和医院风湿免疫科主任医师、国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心副主任、中华医学会风湿病学分会主任委员、中国医师协会风湿免疫医师分会副会长。

擅长：系统性红斑狼疮、类风湿关节炎、干燥综合征、强直性脊柱炎等风湿免疫病的诊疗。

李梦涛，北京协和医院风湿免疫科主任医师、国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心办公室主任、北京医学会风湿病学分会主任委员、中华医学会风湿病学分会副主任委员。

擅长：诊治系统性红斑狼疮、干燥综合征、类风湿关节炎、脊柱关节病、系统性血管炎、系统性硬化症(硬皮病)、皮肌炎，结缔组织病相关肺动脉高压等各种风湿免疫病。

田新平，北京协和医院风湿免疫科主任医师、国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心办公室副主任、中华医师协会常委兼总干事、中华医学生物免疫学会风湿病学分会副主任委员、北京医学会内科学分会委员。

擅长：系统性红斑狼疮、类风湿关节炎、原发干燥综合征、脊柱关节病等常见风湿免疫性疾病的诊治，同时还具有丰富的系统性血管炎、各种风湿病合并妊娠的管理和治疗经验。

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