纳米气泡“爆破”或可无创治癌

科技日报特拉维夫11月28日电 （记者胡定坤）据《以色列时报》近日报道，以色列特拉维夫大学生物医学工程系助理教授塔利·伊洛维什领导的研究团队提出一种利用低强度超声波引爆纳米气泡杀伤肿瘤细胞的非侵入式、无创的癌症治疗方法，并在小鼠体内开展初步实验，取得了积极成果。该疗法或可替代部分肿瘤切除手术，相关研究已经过同行评审，发表在《纳米尺度》期刊上。

这种治疗方法的核心是使用低能量超声波实现纳米气泡的“受控爆炸”。研究人员向小鼠静脉中注入大小只有盐粒的二千五百分之一的纳米级气泡，随着血液流动，气泡遍布全身。由于肿瘤中的血管是“渗漏”的，气泡也会进入肿瘤中。之后在肿瘤周围施加超声波，气泡体积将膨胀100倍并爆裂，这种“爆炸”会杀伤附近的癌症细胞。在乳腺癌肿瘤小鼠实验中，该疗法可使肿瘤消融并使肿瘤组织分离。在体外乳腺癌肿瘤细胞实验中，经过气泡爆破后，癌细胞活力降至原有的17.3%左右。

伊洛维什将纳米气泡爆炸比作建筑拆除手段中的“受控爆破”，其爆炸强度足以摧毁目标建筑，也就是肿瘤，但不会伤及附近的其他建筑，即肿瘤周围的健康组织。同时，引爆纳米气泡只需低强度超声波，不会产生过多的热量伤害肿瘤周围组织。

伊洛维什称，此前也有一些使用气泡抗癌的研究，但大多需要将气泡直接注入肿瘤，属于侵入式手术，而纳米气泡利用了肿瘤血管的“渗漏”特性，不用直接接触肿瘤，只需将其注入静脉血管，是无创的、非侵入式的。

“这种方法可帮助治疗位于身体内部深处的肿瘤，此外还有助于治疗体积更大的肿瘤。在某些情况下，它可取代切除肿瘤的手术。”伊洛维什对此项研究寄予厚望。她说，该实验是在乳腺癌肿瘤小鼠模型中进行的，但这种疗法很可能未来会应用在人类身上。