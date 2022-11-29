国家行动计划发布 齐心协力 遏制耐药

微生物耐药是目前全球公共健康领域面临的重大挑战。近日，国家卫健委联合教育部、科技部等13部门发布《遏制微生物耐药国家行动计划（2022—2025年）》（简称《行动计划》），既回应国际国内关切，又对包括细菌耐药在内的微生物耐药进行统筹考虑。

国家卫健委医政司医疗管理处处长张文宝介绍，《行动计划》根据当前的形势和问题，形成了8项主要任务：坚持预防为主，降低感染发生率；加强公众健康教育，提高耐药认识水平；加强培养培训，提高专业人员防控能力；强化行业监管，合理应用抗微生物药物；完善监测评价体系，为科学决策提供依据；加强相关药物器械的供应保障；加强微生物耐药防控的科技研发；广泛开展国际交流与合作。

国家卫健委医政司司长焦雅辉指出，合理使用抗微生物药物、延缓耐药是保护人民生命健康和促进经济可持续发展的必然要求，也是实施健康中国战略的必由之路。国家卫健委始终致力于抗微生物药物知识的宣传、普及，提高公众认知水平，呼吁社会各界齐心协力、遏制耐药。

焦雅辉介绍，多年来，在健全规章制度、完善技术规范、加强使用监测、开展专项整治和建立长效机制等方面，国家卫健委开展了大量的工作。我国临床使用抗菌药物的多项监测指标持续改善，细菌耐药形势整体稳中向好。中国的积极努力得到了国际社会的高度肯定和认可，在联合国大会、世界卫生大会及G20峰会等重要的国际会议上，中国都介绍和分享了相关的经验和做法。

农业农村部畜牧兽医局副局长陈光华表示，遏制动物源细菌耐药是推进人类健康事业的重要组成部分。近年来，全国畜牧兽医系统持续强化兽用抗菌药的综合治理，取得阶段性显著成效——

开展兽用抗菌药风险评估和安全再评价，陆续出台洛美沙星等抗菌药停用政策，自2021年全面停止使用促生长类抗菌药物。

对标国际标准，构建实施“4G”（兽药GLP、兽药GCP、兽药GMP、兽药GSP）质量体系，确保研发、生产、经营各环节兽药质量。开展兽药质量监督抽检和风险监测，实施兽药产品二维码追溯管理，做到兽用抗菌药来源可查、去向可追。

督促指导养殖场户严格落实兽用处方药、休药期等安全用药规定，严禁超量、超期、超范围用药。实施年度兽药残留监控计划，持续开展“科学使用兽用抗菌药”公益接力宣教行动，以视频直播方式科普规范用药知识，直达养殖生产一线。

实施“十四五”全国兽用抗菌药使用减量化行动方案。全国兽用抗菌药使用量折合纯量从2017年的4.18万吨下降到2021年的3.25万吨，降幅22.2%，动物产品单位产出所用抗菌药总量持续保持下降趋势。加强动物源细菌耐药性监测，实施年度监测计划，分析耐药现状，研判发展趋势，精准指导养殖用药。

“下一步，我们要织牢织密生物安全风险监测预警网络，快速感知识别微生物耐药性风险因素，不断加强兽用抗菌药综合治理，遏制动物源细菌耐药，提升养殖业绿色发展水平。”陈光华说。