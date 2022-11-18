遏制微生物耐药需携手共进（无影灯）

微生物耐药是目前全球公共健康领域面临的重大挑战。近日，国家卫生健康委联合教育部、科技部等13部门发布《遏制微生物耐药国家行动计划（2022—2025年）》，既回应国际国内关切，又对包括细菌耐药在内的微生物耐药进行统筹考虑，将对推进我国遏制微生物耐药工作产生重大影响。

今年春天，权威医学杂志《柳叶刀》刊发的一项研究结果显示，2019年，全球204个国家和地区微生物耐药直接导致超过120万人死亡，高于艾滋病毒感染或疟疾造成的死亡人数，而间接死亡的人数高达495万。由英国政府委托进行的《抗生素耐药性研究》显示，到2050年，预计每年因抗生素耐药性造成的死亡人数为1000万。

日益严峻的微生物耐药形势，引发全球高度关注，世界卫生组织多年来呼吁各国重视微生物耐药问题，联合国大会、世界卫生大会、G20峰会等重要国际会议多次研究讨论微生物耐药问题。

2016年，为积极响应世界卫生组织发布的《抗微生物药物耐药性全球行动计划》，我国发布《遏制细菌耐药国家行动计划（2016—2020年）》，在国家层面采取综合治理措施应对细菌耐药，对药物研发、生产、流通、应用、环境保护等各个环节加强监管，取得了积极成果。比如，在遏制抗菌药物滥用方面，全国抗菌药物临床应用监测网中心成员单位住院患者抗菌药物使用率从2011年的62.3%下降到2020年的34.1%；门诊患者抗菌药物的使用率也从2011年的16.2%下降到2020年的6.5%；2020年，抗菌药物使用强度较2011年下降了34%。

成绩值得肯定，但要遏制微生物耐药，远远不是大夫少开抗菌药物那么简单。应对微生物耐药是一个复杂的系统工程，涉及医疗卫生和动物卫生专业人员微生物耐药防控能力、公众微生物耐药防控相关健康素养、人类和动物抗微生物药物应用和耐药监测评价体系、生物耐药防控的科学技术研究等诸多方面，哪个方面有短板，都难以达成遏制微生物耐药、保障人民健康的目标。

与此同时，《中华人民共和国生物安全法》已将应对微生物耐药作为生物安全的八大领域之一，对各级政府有关部门都提出了要求。从这个角度说，遏制微生物耐药工作已经上升到国家安全和重大战略的高度，不再是某个行业、某个专业领域的工作。因此，认真做好各项工作，相关行业领域责无旁贷，每个公民也都有义务提升科学素养，主动参与行动，为尽早遏制微生物耐药贡献力量。

值得欣慰的是，新的国家行动计划不仅明确了各项详实的指标，比如，城乡居民对微生物耐药问题的知晓率和感染预防、抗微生物药物合理应用知识的正确率均达到80%，使用行为的正确率达到60%；药品零售企业凭处方销售抗微生物处方药物的比例达到100%等，而且在部署时详细列出了责任部门，明确要求执行过程强化监测和结果评估，确保各项目标如期实现。

好的政策措施，重在落实。期待有关部门严格落实行动计划要求，各司其职，密切配合，携手共进，形成合力，推动各项任务保质保量完成，为维护人民健康、环境安全、国家生物安全不懈努力。

《 人民日报 》（ 2022年11月18日 17 版）