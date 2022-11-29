让小岛居民就医更方便

开车从润扬大桥引桥向着长江盘旋而下，驶上一座小岛。层林掩映，一幢黄色的4层小楼分外醒目——这里是江苏省镇江市丹徒区世业镇卫生院。

诊室里，镇江市第一人民医院内分泌科主任医师柳迎昭一大早就忙活起来。自从2015年院里与世业镇卫生院建立联合诊疗机制以来，每周四她都来这里开展糖尿病专家门诊。

“岛上常住人口1万多人，纳入规范管理的高血压、糖尿病等慢性病患者约2000人。”世业镇卫生院院长胡小忠说，“不用出岛看病，一直是居民期待的事。”

2014年12月，习近平总书记在世业镇卫生院考察时指出，要推动医疗卫生工作重心下移、医疗卫生资源下沉，推动城乡基本公共服务均等化，为群众提供安全有效方便价廉的公共卫生和基本医疗服务，真正解决好基层群众看病难、看病贵问题。

“如今，通过优质医疗资源下沉，卫生院年门诊量比2014年增加40%。”胡小忠说，“党的二十大报告提出，促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，坚持预防为主，加强重大慢性病健康管理，提高基层防病治病和健康管理能力。我们将不断提升医疗卫生服务能力和水平，更好地为居民健康服务。”

推动医疗卫生资源下沉

早上7点，卫星村村民杜俊珠来到镇卫生院，挂了柳迎昭的专家门诊号。

今年7月，杜俊珠参加了免费体检，报告还没拿到就接到了镇卫生院的电话：血糖高，赶紧来复查。当时，卫生院的医生吴玉珍给杜俊珠做了基本检查，开了药，并嘱咐一周后复诊。可杜俊珠忙着晾晒家里的稻谷，直到11月中旬才来。一查，空腹血糖还是高，吴玉珍建议杜俊珠来看柳迎昭的门诊。

柳迎昭仔细看了检查结果，又询问了杜俊珠的饮食和病史等情况，建议住院治疗。

“非得住院？”想到以前岛上居民住院得去镇江市区，杜俊珠面露难色。正在写病历的柳迎昭停下笔，“就住在镇卫生院。”

今年9月，世业镇卫生院与镇江市第一人民医院内分泌科建立了联合病房。利用远程诊疗系统，柳迎昭团队可以指导吴玉珍团队开展住院患者的诊疗。

当晚，杜俊珠就住进了卫生院。病房是双人间，还有独立卫生间。

“目前，全市二、三级医院已在基层开设105个‘全科—专科联合门诊’，建立20个以卒中、骨科等八大病种康复期患者为主的康复联合病房，设置康复床位312张。”镇江市卫健委主任杨毅介绍，“贯彻落实党的二十大精神，我们将继续瞄准分级诊疗制度建设，依托城市大医院资源，提升基层医疗卫生机构能力，让更多群众在家门口能看病、看好病。”

提升医疗卫生服务水平

“胡院长，这办法管用，我这个颈肩病好得差不多了。”循声望去，只见患者魏习桂站在过道上候诊，双手交替拍打着肩膀。

魏习桂患高血压多年，挂的是胡小忠的运动处方门诊号。“老魏，到体质检测一体机上测测指标。”胡小忠说。

几分钟后，体测报告出来了，身体质量指数显示为健康型。“血压血脂都正常。”胡小忠拿出魏习桂的健康档案，“但运动强度中等偏小，每天要坚持快走或慢跑一小时。”

听到诊断结果，魏习桂很高兴，告诉胡小忠：“最近我运动增加了一些，有4个邻居也跟着我一起运动呢。听说运动处方有效，她们也要试试。”

“我们门诊不光服务慢性病患者，以后还打算面向亚健康人群提供服务。医防融合嘛，欢迎你的老姐妹来试试。”胡小忠说。

去年10月，世业镇卫生院成为江苏省慢性病运动健康干预试点单位。开展试点以来，世业镇卫生院已建立2000多份运动处方档案，开出近500份运动处方。

“这些年，我们以家庭医生签约服务为抓手，为社区居民提供预防、诊疗、随访、康复等健康管理服务，同时在慢性病管理中增加运动健康干预处方服务。”镇江市卫健委基层卫生健康处处长谢旭东说。

吸引优秀人才扎根基层

上午9点，杜俊珠的血样被送到了世业镇卫生院检验科。

“这几台仪器都是近几年新上的，这个能检查C肽和胰岛素，那个能通过检查血样快速诊断急性心肌梗死。”王圣勤是卫生院的专职检验师，2019年成为主管检验师，“我们检验科现有3名专职检验师。”

拿到检查结果，吴玉珍通过远程诊疗系统传给了柳迎昭。不到一小时，柳迎昭就反馈：先打胰岛素，第一次用药14个单位。

一楼药房里，于淑雅接过处方，仔细看后签好名字，从医用冰箱里取出胰岛素。她是世业镇卫生院2017年引进的专职药师，现在是主管药师。

成长为业务骨干，王圣勤、于淑雅的一个共同感受是，职业发展空间越来越大，工作成就感越来越强。

这两年，镇江市委托三级甲等医院开展基层卫生人员能力培训工作，每个培训周期40个学时。2021年，共完成19名临床（护理）适宜技术师资和15名乡镇卫生院（社区卫生服务中心）骨干人员培训。

在编人员有职称没岗位的，给予定额补贴；非编人员学历及职称提升的，增加基本工资……胡小忠介绍，镇卫生院坚持用待遇和凝聚力留人，队伍稳定，医务人员中拥有副高职称的已有7人，本科学历占比从2014年的35%上升到了如今的80%。

11月下旬的一天，柳迎昭如约来到世业镇卫生院出诊。看了杜俊珠最新的检查报告，柳迎昭说，“恢复得不错，今天就可以出院。回家后，坚持按照医嘱服药就可以了。”

杜俊珠对在镇卫生院的就医体验很满意，“回去我就告诉患有糖尿病的邻居，在这里住院一样能把病看好。”

《 人民日报 》（ 2022年11月29日 04 版）