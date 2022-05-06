住院免押金 全家享便利 交通银行惠民就医服务再升级

“请您出示一下医保卡，现在直接给您办理住院手续，可以不用交纳住院押金。”医院工作人员指引说。

在大连，首批体验交通银行惠民就医“医后付”服务的患者家属得知可以不用自己先行垫付住院押金，还可以根据需求进行分期支付后，对这一举措连连称赞。

能实现先就医后付费、住院免交押金，让更多的患者切实减轻经济负担，得益于金融科技与医疗保障事业的创新融合。5月1日，交通银行大连分行联合大连市医保局对惠民就医业务进行优化升级，成功探索通过医保服务平台创新建立“先诊疗后结算、住院免押金”的“医后付”模式。

有了“治病钱”，就医有保障

“我们在原有门诊、药房场景的基础上，将适用人群范围扩大至住院患者，大连市参保人在医保公共服务平台签约‘惠民就医’后，使用医保电子凭证或者社保卡可以直接办理住院手续，免去了交纳住院押金的环节。为了提升普惠性，还把住院的专项信用额度提高到20,000元，帮助患者缓解了押金和自付医疗费用的垫资压力。”交通银行大连分行相关负责人介绍。

近年来，交通银行重点关注解决人民群众看病就医的关切问题，持续构建并完善健康医疗生态圈建设。本次在大连推出的惠民就医升级，针对住院病人传统就医方式中存在的“痛点”，如百姓面临重疾住院治疗“资金难”、医院面临恶意欠费“索赔难”等，通过惠民服务新模式，把金融为民、金融惠民、金融利民落实到民生工程的具体实践中，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

目前，该项服务已覆盖大连医科大学附属第一医院、大连医科大学附属第二医院、大连大学附属中山医院等10家医院，并将逐步在全市100多家有住院资质的定点医疗机构全面实施。

看病“亲情付”，全家享便利

“针对无法申请惠民就医授信额度的老人和儿童，我们开通了‘亲情付’功能，子女成功申请惠民就医信用额度后，当医保结算资金不足时，家里的老人和孩子也可以使用这个额度。”交通银行大连分行相关负责人说。

考虑到老年人的数字化应用困境，为了让这项便民金融科技成果惠及“一老一小”人群，本次惠民就医业务升级优化了“亲情付”功能，参保人最多可以绑定8名不限于在当地参保的亲友。其中，自费部分的医疗费用可以共享信用额度，并由参保人代为偿还。该功能适用于大连市相关“两定”机构的门诊就医、药房购药、住院结算等多个场景，让数字化真正带来便利化。