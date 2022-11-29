加强基本民生保障  解决群众实际困难（优化防控二十条措施问答）

进一步优化防控工作的二十条措施提出：“加强封控隔离人员服务保障。”如何做好人民群众生产生活服务保障、切实满足基本生活和看病就医等民生需求？日前，国务院联防联控机制有关专家进行了解读。

问：疫情防控期间，如何保障群众日常生活必需品供应？

答：一是进一步完善工作机制。持续强化市场监测与预测预警，及时投放肉类储备，协调跨区域物资调运，保障生活必需品市场供应稳定。指导各地设立市场保供工作专班，将疫情防控和应急保供“同部署、同落实”，统筹协调米面油、肉蛋奶和蔬菜等生活必需品的生产供应，组织商贸流通骨干企业与生产养殖企业加强产销衔接，增加货源供应。制定封闭小区配送、区域联保联供等专门预案，畅通诉求反映渠道，及时解决居民基本生活问题。

二是维护保供主体有序运转。指导地方督促大型超市、农产品批发市场等重点商贸场所，严格落实相关要求，科学精准做好自身防疫。针对可能出现的涉疫情况，做足前期准备，提前规划临时替代场所，一旦需要，能够迅速做到人员、设施、车辆、物资平稳转换。

三是强化物流配送保障。指导地方建立完善保供企业白名单制度，优先保障名单内企业经营、车辆通行和人员到岗，也要为外地保供企业创造便利条件。

四是做好区域联保联供。根据地方需要，加强跨区域联保联供协调，帮助组织货源，保障市场供应总量充足。指导地方统筹好肉、菜等生活必需品的储备，采取及时投放、定向投放的方式增加市场供应。要求各地全面掌握本地生活必需品的货源主渠道，并与周边地区、主产区加强“多方帮一方”的互助互保合作，如果有需要，可以立即开展应急调运支援。

问：对于封控隔离人员，如何满足基本生活需要？

答：各地要建立生活物资保障工作专班，及时制定完善生活必需品市场供应、封闭小区配送、区域联保联供等预案，做好重要民生商品储备。优化封闭区域终端配送，明确生活物资供应专门力量，在小区内划出固定接收点，打通配送“最后一米”。根据老幼病残孕等重点群体需求，各地要制定相应的保供方案，满足封控隔离人员基本生活需要。

问：封控隔离人员能否正常就医？

答：有高风险疫情的地方，要建立在应急处置状态下的医疗服务运行机制，了解居民有哪些特殊的就医需求，及时对他们的就诊做出相应安排。要有绿色通道，既能够让他们第一时间到医疗机构就诊，也能够在完成医疗处置之后顺利返回社区。

加强集中隔离点管理。隔离点要及时了解和排查处于集中隔离人员的健康状况。在每天的健康监测过程当中，除了要了解他们的体温、核酸状态，也要了解他们身体方面有何不适，及时做出医疗服务安排，避免小病拖成大病甚至重症。

问：有人反映，个别医院的发热门诊因疫情停诊，这一问题如何解决？

答：发热门诊全天候开放是非常重要的，必须应设尽设、应开尽开。二级以上医院都要设置发热门诊，并严格执行首诊负责制，一旦发现可疑患者要尽快鉴别，如果是感染者，要迅速转到定点医院或者方舱医院进行隔离治疗。

问：医疗机构如何保障居民的日常诊疗需求？

答：医疗机构要科学精准做好疫情防控，不能以疫情防控为由，对发生疫情风险的医疗机构一关了之、一封了之。要按照“快封、快筛、快消、快解”的原则，尽快恢复正常诊疗。对于急诊、透析室、手术室、产科、新生儿室等重要科室，做到“非必要不封控”，保障患者的就医需求。要保证充分的车辆、充分的人员，有急诊方面的需要，要迅速派车。不能因为疫情防控，为了达到零风险，就推诿、拒收患者。

对于辖区内患有基础疾病的老年人、孕妇，以及需要持续放化疗、透析的患者，有关部门应该及时了解情况，解决实际困难。对于慢性病患者，要保证他们的日常用药需求，不能因为疫情中断药品供应。

（本报记者 白剑峰整理）

《 人民日报 》（ 2022年11月29日 02 版）