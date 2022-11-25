直播预告：加强品牌学科与优势学科建设 推动医院高质量发展

公立医院是我国医疗卫生服务的主体，是全面推进健康中国建设的重要力量。提高卫生健康供给质量和服务水平，必须把公立医院高质量发展放在更加突出的位置。而公立医院该如何管理增加公众安全感？应如何提质增效提升公众获得感？人民健康推出《对话领航者——公立医院高质量发展主题访谈》，将邀请三甲公立医院管理者做客直播间，共同探索公立医院高质量发展路径。

11月29日10：00至11：00，宁波市医疗中心李惠利医院党委书记柯春海将做客直播间进行分享，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

柯春海，宁波市医疗中心李惠利医院（宁波大学附属李惠利医院）党委书记；浙江省医院协会第四届理事会常务理事；浙江省康复医学会第二届运动医学专业委员会常务委员；浙江省预防医学会第七届妇幼保健专业委员会常务委员；浙江省出生身缺陷防治民生实事项目咨询专家组成员；浙商总会医学融合创新中心第一届咨询委员会专家；宁波市医学会、宁波市医师协会副会长；宁波市青年科学技术协会会长。

主持或参与科技部重大专项子课题、浙江省自然科学基金项目、宁波市科技创新团队等多项科研项目，曾获浙江省中医药科技进步奖二等奖和浙江省卫生政策理论研究一等奖。

如何收看直播：

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