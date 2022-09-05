直播预告：防筛诊治 共筑妇幼健康防线

《“健康中国2030”规划纲要》指出，倡导优生优育，加强出生缺陷综合防治。一个健康宝宝从孕育到出生都离不开医院的保驾护航。医院在预防出生缺陷方面需要做好哪些工作？随着“三孩政策”的出台，孕产妇的年龄也会增长，为优生带来一定的考验，医院对此又有哪些举措？

9月9日10:30，四川大学华西第二医院院长刘瀚旻将做客“人民好医生”客户端“院长谈”栏目，就“预防出生缺陷”话题与大家进行分享。

嘉宾简介

刘瀚旻，四川大学华西第二医院院长、四川省优生托育协会会长、中华医学会儿科分会常务委员、四川省预防医学会出生缺陷预防与控制分会主任委员。2020年12月获评2020年度全国改善医疗服务创新型院长。

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