冬季流行性疾病高发 专家呼吁理性备药、用药

随着冬季的来临，流感等呼吸道传染病的流行风险加剧，不少人纷纷开始囤药。日前有报道称，“石家庄部分药店的连花清瘟胶囊已经断货”“感冒类药品销售量大幅上涨”。

那么，对于普通公众来说，是否有必要囤药？如果有相关症状，如何更合理用药呢？科技日报记者采访了相关专家，梳理了几个实用小建议。

无需囤药，专家教你对症用药

“‘囤’是不可取的，因为囤是大量、非理性的抢购。”中国中医药继续教育智库海外特聘专家董亚峰表示。武汉同济医院呼吸与危重症医学科主任医师刘辉国教授持同样的观点。他告诉记者，常备一些药品是有必要的，但不应该囤药。“家里有老人幼童、有基础病患者的，备的药要有所区别。”刘辉国说。

在出现流感等呼吸道传染病症状时，该如何对症用药呢？

“秋冬季患感冒后很容易出现咳嗽咳痰等症状，可以服用止咳化痰的药物，比如切诺桉柠蒎肠溶胶囊、复方甘草合剂等。”刘辉国说。

“发生病毒感染后，往往出现发烧症状。”董亚峰表示，科学使用退烧药也非常关键，比如药物布洛芬的生效时间比较精准，一般在6—8小时，通过定时给药可以较为精准地控制体温。

针对流鼻涕这一症状，刘辉国介绍，复方感冒药中会含有相关成分，通过减轻鼻腔充血，减少鼻腔渗出物来对症治疗。此外，通过生理性海水鼻腔喷雾剂喷鼻子、洗鼻子，也可以减轻鼻腔充血、流涕症状。

如果只是感觉浑身酸痛、食欲下降，我们该如何应对呢？刘辉国认为，一些中成药可起到清热解毒、扶正祛邪的作用，出现上述情况可以通过服用中成药调节免疫力进行改善。

刘辉国表示，上面提到的药只需要准备两三种就可以。

别盲目用药，出现这些情况及时就医

“如果感染呼吸道病毒后症状较轻，一般情况下，在几天内就能恢复。”董亚峰说，一般发烧也就3天左右。如果3天后体温还没有降下来，最好去医院验血，如果中性粒细胞高的话，说明有炎症感染，建议配合抗生素治疗。

“如果咳嗽严重导致胸痛，特别是老年人在服用一般止咳药后，症状不见好转，就要到医院开中枢类止咳药。”董亚峰补充道。

刘辉国也表示，如果患者胸闷气喘症状非常严重，仅在家里靠药物治疗肯定是不行的，一定要及时到医院就诊，以判断病因。这种情况有可能是由哮喘造成的憋气，需配合恩明润（茚达特罗莫米松吸入粉雾剂）、恩卓润（茚达格莫吸入粉雾剂）等哮喘类药物治疗，如果是肺部感染则要进行抗感染治疗。