国家卫健委：医院急诊等重要救治科室“非必要不封控”

人民网北京11月22日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就不折不扣落实疫情防控优化措施、全力抓好当前疫情处置工作举行发布会。

会上有记者问，有网民在网上表示他一连去了好几家医院，但是发热门诊都因为疫情原因停了，类似这样的问题，以后怎么解决？

国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红表示，发热门诊的功能之一就是甄别出发热患者或者有疑似症状的患者是否感染了新冠病毒。因此，发热门诊应设尽设、应开尽开是非常重要的。

对此，国家卫生健康委多次发文，包括指导地方，在所有的二级以上医院都要设置发热门诊。同时，要公开发热门诊的地址、电话这些信息。还要求发热门诊要严格执行首诊负责制，一旦发现可疑患者要尽快鉴别，如果是阳性感染者，要迅速转到定点医院或者方舱医院进行隔离治疗，真正实现“四早”，也就是早发现、早报告、早隔离、早治疗。

郭燕红指出，发生疫情的地区，一是要求医疗机构要科学精准做好疫情防控，不能够以疫情防控为由对发生疫情风险的医疗机构一关了之、一封了之，特别是像医疗机构的急诊、透析室、手术室、分娩室、重症监护室，这些重要的救治科室要做到“非必要不封控”，要保障患者的救治。

二是加强信息公开，对疫情防控需要临时停诊的医疗机构的某些科室，要通过本地媒体以及医院微信公众号等平台向社会公布，要让老百姓知道相关的停诊信息，应该说知道的越及时越具体越好。

三是对确需有风险要封控的医疗机构以及相关科室，要强化应急处置的机制，及时开展环境消杀、风险排查等工作，以最快的速度排除感染风险，能够做到快封快解，达到解封条件后也要及时向社会公布，恢复相应的诊疗服务。

“另外，我们要求各地要进一步充实和科学调度院前急救力量，科学设置120等急救电话和便民服务渠道，确保患者诉求能够及时得到回应和解决，最大可能减少因为疫情防控对医疗机构日常医疗服务的影响，切实满足人民群众就医的需求。”郭燕红说。