国家卫健委重申：发热门诊应开尽开 有助甄别新冠患者

针对部分网友反映多家医院发热门诊因为疫情原因停诊的问题，在11月22日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红作出回应。她强调，发热门诊全天候开放非常重要，因为发热门诊的功能之一就是甄别出发热患者或者有疑似症状的患者是否感染了新冠病毒。

发热门诊“首诊负责”

“我们要求发热门诊要严格执行首诊负责制，一旦发现可疑患者要尽快鉴别。”郭燕红强调，如果确诊是新冠病毒阳性感染者，要由发热门诊迅速转到定点医院或者方舱医院进行隔离治疗，以真正实现“四早”，即早发现、早报告、早隔离、早治疗。

发热门诊是百姓疑似症状确诊的关键环节，因此，国家卫健委要求发热门诊公开地址、电话等信息。郭燕红表示：“要让老百姓知道，如果有疑似症状，就近到哪个发热门诊进行相应的诊疗服务。”

郭燕红强调，发热门诊应设尽设、应开尽开是非常重要的。对此，国家卫健委多次发文指导地方在所有的二级以上医院都设置发热门诊。

不能一关了之，要快封快解

近日，部分疫情发生地的多家医院发布门诊、急诊停诊通知，给公众看病就医带来不便。

“医疗机构一旦出现阳性病例，要从快从速排查风险，尽量不封控，如有必要封控，原则是‘快封、快筛、快消、快解’。”郭燕红强调，防控要科学精准，不能“一关了之、一封了之”，确需临时停诊的某些科室，要加强信息公开。

“对确需有风险要封控的医疗机构以及相关科室，要强化应急处置的机制，及时开展环境消杀、风险排查等工作，以最快的速度排除感染风险。”郭燕红强调，要求能够做到快封快解，达到解封条件后也要及时向社会公布，恢复相应的诊疗服务。特别是急诊、透析室、手术室、分娩室、重症监护室等重要的救治科室要做到“非必要不封控”。

“我们要求各地要进一步充实和科学调度院前急救力量，科学设置120等急救电话和便民服务渠道，确保患者诉求能够及时得到回应和解决，最大可能减少疫情防控对医疗机构日常医疗服务的影响，切实满足人民群众就医的需求。”郭燕红说。

本月已累计报告新冠病毒感染者25.3万例

“当前我国本土疫情形势仍然严峻复杂，部分地区的疫情扩散速度加快，防控难度不断加大。”国家疾控局传防司二级巡视员胡翔介绍，11月1日以来，全国已经累计报告了25.3万例感染者，近一周平均每天报告2.22万例，较上一周增长了一倍，疫情波及范围广、传播链复杂，人口密集城市成为疫情防控的重点地区，人员聚集性活动多加剧了疫情传播扩散的风险和防控难度。

“由于奥密克戎变异株的隐匿传播和传播力强的特点，增加了早期感染者快速识别和追踪管理的难度。”胡翔表示，当前社会面感染病例占比增加，如果常态化监测预警措施落实不到位，往往发现疫情较晚，发现的时候就已经发生了广泛的社区传播，社会面感染者将持续增多。此外，在疫情发现初期，应及时发现管控社会面的感染者、准确判定管控密切接触者、及时精确划定并公布风险区，如果犹豫不决、错失疫情防控的关键期，后期社会面感染者会在短期内迅速增长，疫情防控的难度也将大大增加。

针对当前的疫情形势，国家卫生健康委、国家疾控局已经派出工作组，督促指导地方将二十条优化措施落实到位，现场指导支持地方疫情处置和防控工作，以尽快遏制住疫情扩散蔓延的势头。