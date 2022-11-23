国家卫健委：11月22日新增新冠肺炎本土确诊病例2641例、无症状感染者26242例

11月22日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例2719例。其中境外输入病例78例（广东23例，福建12例，云南11例，北京8例，江苏6例，上海5例，辽宁3例，四川3例，天津2例，山东2例，黑龙江1例，湖南1例，重庆1例），含9例由无症状感染者转为确诊病例（广东4例，福建3例，江苏2例）；本土病例2641例（广东860例，北京388例，四川272例，重庆215例，山西157例，内蒙古124例，河南115例，云南87例，黑龙江63例，江苏62例，河北45例，陕西37例，浙江33例，山东30例，辽宁22例，贵州20例，新疆19例，上海15例，福建15例，吉林13例，湖南12例，海南10例，湖北9例，青海7例，天津5例，安徽2例，江西1例，广西1例，甘肃1例，宁夏1例），含700例由无症状感染者转为确诊病例（广东507例，重庆77例，浙江25例，四川21例，山东18例，北京10例，江苏8例，山西6例，内蒙古5例，陕西5例，青海4例，云南3例，福建2例，湖南2例，河北1例，吉林1例，黑龙江1例，河南1例，广西1例，贵州1例，甘肃1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例1385例，其中境外输入病例61例，本土病例1324例（广东580例，河南175例，内蒙古139例，重庆138例，北京80例，山西71例，四川41例，云南13例，山东11例，江苏10例，青海9例，新疆9例，贵州8例，黑龙江6例，湖南6例，陕西6例，浙江5例，福建5例，海南4例，甘肃3例，江西2例，天津1例，上海1例，安徽1例），解除医学观察的密切接触者171753人，重症病例较前一日增加3例。

境外输入现有确诊病例707例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例27082例，累计治愈出院病例26375例，无死亡病例。

截至11月22日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例24630例（其中重症病例113例），累计治愈出院病例263645例，累计死亡病例5231例，累计报告确诊病例293506例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者10669044人，尚在医学观察的密切接触者1313526人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者26438例，其中境外输入196例，本土26242例（广东7951例，重庆6728例，北京1098例，四川980例，甘肃937例，新疆928例，河北912例，山东767例，河南736例，陕西693例，青海604例，内蒙古526例，山西488例，湖北389例，吉林386例，江苏282例，广西270例，云南255例，黑龙江250例，天津240例，宁夏134例，湖南122例，贵州122例，辽宁115例，浙江88例，安徽85例，江西55例，上海53例，福建22例，西藏10例，海南8例，兵团8例）。

当日解除医学观察的无症状感染者6664例，其中境外输入83例，本土6581例（广东1503例，内蒙古1427例，重庆924例，河南760例，新疆655例，黑龙江198例，山东131例，山西124例，河北121例，云南105例，四川97例，湖北93例，北京68例，湖南47例，福建44例，安徽40例，甘肃35例，陕西34例，青海33例，江苏22例，江西20例，宁夏18例，天津15例，贵州15例，辽宁12例，浙江11例，广西8例，吉林7例，西藏6例，上海5例，海南3例）；当日转为确诊病例709例（境外输入9例）；尚在医学观察的无症状感染者247193例（境外输入1298例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例8645312例。其中，香港特别行政区451444例（出院96701例，死亡10623例），澳门特别行政区796例（出院789例，死亡6例），台湾地区8193072例（出院13742例，死亡14029例）。